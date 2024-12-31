2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

2025 yılında ülkece ilginç bir zamana giriyoruz. Çünkü Satürn’ün en tepemizde olduğu bir zamandayız ve bunların hepsi bize çok önemli dinamiklerin gerçekleşeceğini ifade ediyor. 2025, artık hiçbir şeyin eskisi gibi yerinde kalmayacağı, hala belirsizliğini koruyan bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu yılda çok fazla gezegen burç değiştiriyor. Çok fazla gezegen geçişi, çok fazla bilinmeyen demek. Belki de hiç karşılaşmadığımız konu ve temalarla karşılaşabiliriz.

Ancak belirli görevlerle burada olduğumuzun bilinciyle ilerlersek yıl daha da kolaylaşır diye düşünüyorum.

2025 teknoloji, yenilik ve değişimin vurgulandığı bir zaman. Savaş teknolojilerinin ön plana çıktığı ve maalesef ki bu teknolojilerin finans tarafıyla da bağ kurduğu bir dönem.

Öte yandan “tüh” ya da “vah” dediğimiz bütün olaylar, ilerleyen zamanlarda “Biz bunu neden yapmıyormuşuz”a dönüşebilir. 2026 yılı boyunca bunu gözlemleyeceğiz ama 2025 bunun bir geçiş aşaması olacak.