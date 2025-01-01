Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi

Türkiye, 2025 yılına büyük bir coşkuyla 'merhaba' dedi. Şehirler, 2025'e ışık, lazer şovları, havai fişek gösterileriyle girdi.

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İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde birçok vatandaş yeni yılı meydanlarda karşıladı.

Yılbaşı dolayısıyla caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi gibi figürlerle süslendi.

REKLAM Yılbaşı etkinliklerine çok sayıda vatandaşla birlikte yabancı turistlerde ilgi gösterdi. İSTANBUL'DA YENİ YIL COŞKUSU İstanbul'da binlerce kişi yeni yıla kentin önemli meydan ve caddelerinde düzenlenen kutlamalarla girdi. Vatandaşlar ve turistler, kentin en işlek noktalarından Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlar ve caddelerde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

Avrupa Yakası'nda, her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sayılı dakikalar kala adeta insan seli oluşturdu. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kalabalık, geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yılı karşıladı. Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, dans ederek ve birbirlerine sarılarak 2025'in gelişini kutladı.

ORTAKÖY SAHİLİ'NDE GÖKYÜZÜNE DİLEK BALONLARI BIRAKILDI Beşiktaş'taki kutlamaların merkezi olan Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseriyle eğlendi. Yeni yılı Boğaz manzarası eşliğinde karşılayan çok sayıda kişi, havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi. Gösteri sırasında vatandaşlar ve turistler o anları cep telefonu ile kaydederek ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak ve dans ederek karşılarken, bazıları da yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Nişantaşı'nda ise yılbaşı kutlamalarının adresi Abdi İpekçi Meydanı oldu. Meydanda bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenerek yeni yılı karşılamanın coşkusunu yaşadı. Şişli Belediyesinin düzenlediği organizasyonda, cadde boyunca kurulan ışıklı taklar ve aydınlatmalar bölgeyi aydınlatırken, meydandaki LED ışıklarla süslenmiş geyik figürleri, fayton ve "2025" yazılı ışık dekoru vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, ışıklandırılan ağaçların altında ve dekorların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakırköy'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da meşaleler yakıp geri sayım eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi. Belediye tarafından süslenen meydanda yeni yılı karşılayan vatandaşlar, coşkuyla eğlendi. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy'deki Çarşı ve İskele meydanları başta olmak merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2025'in gelişini coşkuyla karşıladı.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde yüzlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak geri sayım eşliğinde yeni yıla girdi. Havai fişeklerin atıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak, bazıları da müzik eşliğinde dans ederek karşıladı. Bağdat Caddesi'nde toplananlar da yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ İSTANBUL'U AYDINLATTI Yeni yıla girilmesiyle birlikte yapılan havai fişek gösterileri, mega kentin birçok noktasından görüldü. Kent genelindeki meydanlarda toplananlar, yeni yıl temalı süsleri ve aksesuarlarıyla meydanlarda renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan kent genelindeki kutlama alanlarında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. BAŞKENT'TE YENİ YIL COŞKUYLA KUTLANDI Ankaralılar 2025 yılına şehir merkezlerindeki kutlamalarla girdi.

Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. 2025'e "Hoş geldin yeni yıl" diyerek giren vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi. Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne dilek fenerleri ile maytaplar attı. Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çekindi.

Ankara'nın simge yerlerinden haftalar öncesinden hazırlıkların yapıldığı Kuğulu Park da yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşların gözde yerlerinden oldu. 2025 eğlence mekanlarında da coşkuyla karşılandı. İZMİR'DE DAVUL ZURNALI YENİ YIL KUTLAMASI İzmir'de 2025 yılı coşku ile karşılanırken, vatandaşlar Alsancak Kordon'da davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de yeni yıl coşku ile kutlandı. Yılbaşında vatandaşlar, kentin en yoğun olduğu bölgelere akın etti. Bazı vatandaşlar, İzmir Fuarı'nda düzenlenen DJ'in de katıldığı etkinlikte, 1980 ve 1990'da popüler olan şarkılar eşliğinde eğlendi, bazıları ise yeni yılı Alsancak Kordon'da kutladı. Kordon'a gelen müzisyenler davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

ULUDAĞ, YENİ YILI BEYAZ ÖRTÜSÜYLE KARŞILADI Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yılın ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan Uludağ, son haftalardaki kar yağışlarıyla yeni yılı beyaz örtüyle karşıladı. Pistlerin karla dolmasıyla Uludağ'a gelen ziyaretçiler kızak yapıp, otel ve orman köşklerindeki eğlence programlarını tercih etti.

Konaklama hizmeti veren işletmelerdeki doluluk oranı yüzde yüze kadar ulaştı. Oteller Bölgesi'nde ise binlerce kişi havai fişek gösterilerini izledi, meşalelerle yeni yıla coşkuyla girdi. VAN'DA İRANLI TURİSTLERDEN YENİ YIL KUTLAMASI Van'a gelen İranlı turistler, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarını doldurdu. Müzik eşliğinde eğlenen İranlılar, 'mutlu yıllar' diyerek yeni yılı karşıladı. Van'da yeni yıl kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 2025'e eğlenerek girmek isteyenler kentteki eğlence mekanlarını doldurdu. Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, 3 günlük yılbaşı programı için yine Van'ı tercih etti. İran sınırındaki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yılbaşı dolayısıyla 25 bine yakın İranlı turistin yurda giriş yaptığı öğrenildi. Gündüz kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, kentin ekonomisine büyük katkı sağladı. Van'daki eğlence mekanlarında düzenlenen yılbaşı programlarına katılan İranlı turistler, 2025'e eğlenerek girdi. Eğlence programına katılan İranlı turistler, kendi müzikleriyle yeni yıla girdi. İranlılar, yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu. Noel Baba kıyafeti giyen çalışanlar ile eğelenen turistler, 'mutlu yıllar' diyerek herkesin yeni yılını kutladı. İranlı turistler, Van'ı çok sevdikleri için her yıl yeni yıl için burayı tercih ettiklerini söyledi.

Kentte yeni yıl kutlamalarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. MERSİN'DE 2025 COŞKUSU Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince "Yılbaşı Sokak Partisi" etkinliği düzenlendi. Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen programda, DJ performansları sergilendi.

Erdem Kınay'ın sahne aldığı etkinlikte katılımcılar çalınan müzik eşliğinde eğlendi. Meydanda kurulan yeni yıl pazarında da yılbaşı süsleri, yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Yılbaşına girildiği anlarda havai fişek gösterisi sunuldu. Kutlamaların yapıldığı bölgelerde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. GAZİANTEPLİLER YENİ YIL KUTLAMALARINA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ Gaziantep'te vatandaşlar yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Şehir merkezinde düzenlenen etkinliklerde gençler ve aileler, konser eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Gaziantep'te 2025 yılının gelişi coşku ve mutlulukla karşılandı. Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği yılbaşı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Korupark'ta kurulan sahnede yerel sanatçılar sahne aldı. Vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden müzik ve dansla eğlendi. Etkinliklerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınan üst düzey güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

SAMSUN'DA DANSLI ŞARKILI KUTLAMA Samsun'un Atakum ilçesinde yüzlerce vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı. Dans eden vatandaşlar şarkılar söyleyerek 2025'e girdi. Samsun'un bazı noktalarında vatandaşlar eğlenerek 2025 yılına girdi. Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi, Mecidiye Caddesi ve merkez sahilde sessizlik hakim olurken Atakum ilçesi Yat Limanı'nda vatandaşlar doyasıya eğlendi. Havai fişeklerin patladığı ortamda çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen yüzlerce vatandaş yeni yılı kutladı.

YENİ YIL KUTLAMALARINA ATIYLA KATILDI Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaş, yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı. Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, İzmit'teki yılbaşı kutlamalarına 4 yıldır baktığı "Rüzgar" isimli atıyla geldi. Osmanlı savaş kıyafetleri giyen Yılmaz, İzmit Anıtpark'tan Kent Meydanı'na kadar atıyla gitti. "At Türk'ün kanadıdır" diyen Summani Yılmaz, "Rüzgar" ile boş zamanlarında yürüyüşe çıktığını, 2025'e birlikte girmenin daha hayırlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Yılmaz ve atını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına alıp fotoğraf çektirdi. Fotoğraflar: AA, DHA, İHA