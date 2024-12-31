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        Eyüpsultan'da İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralı

        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 22:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:49
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        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
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        Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, Alibeyköy istikametine ilerleyen Abdullah Semih Aydın (22) idaresindeki 28 ABA 989 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

        Karşı şeride geçen otomobil, Erkan Öztürk'ün (43) kullandığı, 34 TP 6011 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü Aydın ile yanındaki Ceyda Öztürk (23) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        İETT otobüsünün şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin yolun karşı şeridine geçerek, İETT otobüsüne çarpması yer aldı.

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        #Eyüpsultan
        #Abdullah Semih Aydın
        #haberler
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