Ünlülerden yeni yıl mesajı

Hülya Koçyiğit: 2025 yılının bize ve tüm dünyaya barış, mutluluk, huzur, iyilik, güzellik getirmesini diliyorum. Sizlere, sevdiklerinizle bir arada sağlıkla, başarılarla, şansla, bereketle dolu bir yıl diliyorum.