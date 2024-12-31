Her yıl vatandaşların gözde yılbaşı kutlama ve uğrak yeri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yeni yıla sayılı saatler kala adım atacak yer kalmadı. Yüzlerce insan caddeyi doldurdu. Adeta insan selini andıran görüntülerin olduğu noktalarda polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi de dikkat çekti.

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VALİ GÜL: 24 SAAT ESASINA GÖRE TEDBİRLER ALDIK

İstanbul Valisi Davut Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek telsiz ile sahada çalışan personelin yeni yılını kutladı. İstanbul'da alınan önlemler ile ilgili bilgi veren Vali Gül, "İstanbul’da da biz mesai arkadaşlarımız ile birlikte vatandaşlarımızın huzur içerisinde bu geceyi geçirmesi için gece gündüz 24 saat esasına göre tedbirler aldık" dedi.

"PERSONELİN YENİ YALINI KUTLADI" Telsiz ile sahada çalışan personelin yeni yılını kutlayan Vali Gül'e, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre, İstanbul AFAD İl Müdürü Haluk Özener ve Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt eşlik etti. Koordinasyon merkezinde çalışan personellerin de yeni yılını kutlayan Vali Gül, personele çikolata ikramında bulundu.

‘SABAHA KADAR ZİYARETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ’ Yeni yıl gecesinde İstanbul'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu bir şekilde girebilmesi için öncesinden başlayan tedbirlerimiz oluyor. İçişleri Bakanlığımız Türkiye genelindeki bu tedbirleri koordine ediyor. İstanbul’da da biz mesai arkadaşlarımız ile birlikte vatandaşlarımızın huzur içerisinde bu geceyi geçirmesi için gece gündüz, 24 saat esasına göre tedbirler aldık. Şu an 112 Acil Çağrı Merkezi’ndeyiz. Burada emniyetin, jandarmanın, sahil güvenliğin, itfaiyenin, sağlığın, ormanın, 7 gün 24 saat hizmet vermesi gereken kuruluşların çağrı personelleri var. Yaklaşık 350 arkadaşımız burada görev yapıyor. Sahada güvenlik güçlerimiz 60 bin 68 personelimiz görev yapıyor. Bizde bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Darülaceze’yi ziyaret etti. Saat 15.00 itibari ile orada başladık. Huzurevlerini, sevgi evlerini, karakollarımızı, yine alanda kontrol eden güvenlik kuvvetlerimizi ziyaret edeceğiz. Şu an 112’deyiz. Bu sabaha kadar arkadaşlarımızı ziyaretlerimiz devam edecek. İnşallah 2025’te ağız tadıyla bir yıl yaşamış olacağız.’ şeklinde konuştu.

"HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE BİR YILA GİRMEK İSTİYORUZ" Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Taksim Meydanı ve çevresi kurulan 15 binin üzerinde kamera ile Mobil Komuta Merkezi'nde izleniyor. Taksim'de görevli polis ekiplerini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Selamı Yıldız, "Beşiktaş, Şişli Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 16 noktada 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz" dedi.

REKLAM İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekiplerince, yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na konuşlandırılan Mobil Komuta Merkezi'nden kontrol edilen 15 binin üzerinde kamera sayesinde Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi anlık izleniyor. Şehrin her noktasında devriye atan helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personellerin yaka kameraları da buradaki komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Bu şekilde ekipler, olumsuz durumlara karşı hızlı refleks göstererek anında müdahale edebilecek.

1016 NOKTADA 10 BİN 458 EKİP VE 55 BİN 225 PERSONEL 24 SAAT GÖREV YAPACAK İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'na gelerek görevli ekipleri ziyaret etti. Burada basın mensuplarına konuşan Yıldız, "İstanbul’umuzun huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi maksadıyla tüm il emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. Bin 16 noktada, 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz. Sizlerin de bu arada hayırlı seneler diliyorum. Sağlıkla huzur ve güvenle inşallah, teşekkürler" dedi.