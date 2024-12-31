İşte 2024'te 4 Büyüklerin en çok bonservis ödediği futbolcular!
Ülkemizin 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; 2024'te adından söz ettiren futbolcuları kadrolarına kattı. İşte 2024 takvim yılında ülkemizde en fazla bonservis bedeli veya kiralama ücreti ödenen 10 futbolcu...
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İşte Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un; 2024 takvim yılında en çok transfer ücreti ödediği o futbolcular...
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10- RADE KRUNIC
Milan --> Fenerbahçe - 3.5 milyon Euro
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9- MUHAMMED CHAM
Clermont --> Trabzonspor - 4 milyon Euro
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8- OĞUZ AYDIN
Alanyaspor --> Fenerbahçe - 6 milyon Euro
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7- ROLAND SALLAI
Freiburg --> Galatasaray - 6 milyon Euro
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6- ALLAN SAINT-MAXIMIN
Al-Ahli --> Fenerbahçe - 8 milyon Euro
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5- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Atletico Madrid --> Fenerbahçe - 8.5 milyon Euro
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4- ELIAS JELERT
Kopenhag --> Galatasaray - 9 milyon Euro
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3- AL-MUSRATI
Braga --> Beşiktaş - 11 milyon Euro
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2- GABRIEL SARA
Norwich City --> Galatasaray - 18 milyon Euro
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1- YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla --> Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro
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* Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi tüm dünyada yankı uyandırsa da, sarı-kırmızılıların kasasından bonservis veya kiralama ücreti çıkmadı.
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