2024'ün kültür sanat olayları

SİNEMA

Pandemi sırasında ve sonrasında dijital platformların da etkisiyle film izleme mecrasında yaşanan değişimle sinemalardaki izleyici sayıları bir hayli düştü.

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İzleyici sayısının düşmesinin yanı sıra film çekme maliyetlerinin bir hayli artması, yüksek bütçeli filmlerin üretiminde bir hayli sorun oluşturdu.

Yapımcılar, sinemanın bu karanlık döneminde bırakın kâr elde etmeyi, harcanan paranın dönmeyeceği endişesiyle film çekmekten uzak durdu.

"İzleyici olmadığı için mi iyi film yok?" yoksa "İyi film olmadığı için mi izleyici yok?" ikilemi ortaya çıktı.

Bu dönemde, filmler genel olarak peşin paraların alındığı, gişe kaygısının yaşanmadığı dijital platformlar için çekildi.

Bu dönemde birçok yapımcı, sektörden çekilirken, birçok sinema salonu kapandı.

2023'te Türk filmleri için 13.534.757, yabancı filmler için 17.747.218 bilet kesildi. 2023'TE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 31.281.975 2021'de; 20 yıl sonra ilk kez yabancı yapımlar, Türk yapımlarını geçmişti. Pandemi dönemi olduğu için bu durum kabul edilebilirdi. 2022'de; Türk filmleri, hâkimiyeti tekrar ele aldı. 2023'te ise yabancı filmler, Türk filmlerinden daha çok izlendi. 2024; "İzleyici olmadığı için mi iyi film yok?" yoksa "İyi film olmadığı için mi izleyici yok?" ikileminin cevabını bulma adına fikir verecek olması açısından bir hayli önemli bir yıldı. Zira, 2024'te birçok iddialı Türk yapımı gösterime girdi. Görüldü ki izleyici sayısının artmasıyla Türk filmlerinin gişesi, yabancı filmlerin gişesini yeniden geçti.

2024'te Türk filmleri için 18.602.923, yabancı filmler için 14.174.328 bilet kesildi. 2024'TE TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI... 32.777.251 2024'te; Türk ve yabancı filmler arasında en çok izlenen film; 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör', 2.815.330 kişiyle yılın en çok izlenen Türk yapımı oldu. Böylelikle, 'Rafadan Tayfa' serisinin bir filmi daha önceki yılda olduğu gibi listenin ilk sırasında yer aldı. 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa', 2022'de; 2.853.070 kişiyle birinci olmuştu. Listenin ikinci sırasında ise 2.460.380 biletin kesildiği 'Ters Yüz 2' adlı yabancı animasyon filmi bulunuyor. * 2023 ve 2024'ün gişe rakamları, her iki yılında son iki günü dışındaki izleyici sayılarını gösteriyor. 30 Aralık ve 31 Aralık'taki gişe rakamları, değerlendirmeye etki etmeyecek. Sinema Destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen destekler; 56 projeye; 256 milyon TL destek verilirken, 'Yerli Film Gösterim Desteği' kapsamında 108 sinema salonuna; 28 milyon TL katkıda bulunuldu. 140 kültürel ve sanatsal etkinlik için ise verilen 97 milyon TL ile 2024'te sinema sektörüne verilen toplam destek; 381 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024'te 522 filmin tescili yapıldı. Ayrıca; 1.350 müzik albümünün, 1.231 bilgisayar programının ve 676 ilim - edebiyat eserinin tescili yapıldı.

TİYATRO Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen oyunlar; Sahnelenen Oyun Sayısı... 224 Turne Sayısı... 737 Seyirci Sayısı... 2.149.361 'Büyük Anadolu Turnesi' kapsamında; 'Kamyon Tiyatro' ile 55 il, 80 ilçede 41 bin 848 kişi için oyunlar sahnelendi.

OPERA VE BALE 2024'te Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği eserler; Temsil Sayısı... 1009 Seyirci Sayısı... 613.276

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan özgün eserler veya hizmetler veren kişi veya kurumları, devlet adına onurlandırma adına verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde, ödülleri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Erdoğan; yaptığı konuşmada; "Eserleriyle asırları aşıp gelen medeniyet nehrimizin sanat ve kültür kollarını besleyen ödül sahiplerimize bundan sonraki çalışmalarında Mevla’dan başarılar diliyorum. Kılı kırk yaran titiz ve kapsamlı bir değerlendirme süreci ile ödül sahiplerini belirleyen seçici kurul üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

• Bilim Kültür… Günay Kut / Gönül Tekin • Edebiyat… Fatma Barbarosoğlu • Kütüphanecilik… Ramazan Minder • Müzik… Ahmet Özhan • Sinema… Göksel Arsoy • Tiyatro… Turan Oflazoğlu • Zanaatlar… Salih Balakbabalar • Vefa… Halit Refiğ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Ahmet Özhan REKLAM TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ Ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, özgün kültürel ve sanatsal değerlerimizi, şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmak amacıyla yola çıkmış, “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm” vizyonu ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivali olma özelliğine sahip. Beyoğlu'nda ilk adımın atılmasının ardından dört yıl içinde Türkiye’nin 7 bölgesine dağıldı.

16 şehirde düzenlenen; yaklaşık 8 ay süren Türkiye Kültür Yolu Festivali; 13 Nisan 2024'te Adana’da başlayıp, 10 Kasım 2024'te Antalya’da tamamlandı.

Festival kapsamında halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede halk, farklı mekânlarda sahne performanslarıyla buluşturuldu. Şiir, sanat, sinema, tarih, sosyoloji, arkeoloji, müzik ve gastronomi alanlarında düzenlenen söyleşiler, konferanslar, paneller ve dinletilerde sanatseverlere yönelik zengin bir içerik sunuldu. Ayrıca ulusal ve uluslararası ünlü sergi ve konser organizasyonları Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'de sergilendi / sahnelendi.

600’den fazla etkinlik noktasında; binlerce sanatçının katılımıyla düzenlenen 6 bin fazla etkinlikle Türkiye Kültür Yolu Festivali, gerek coğrafî (uygulama alanı) ve beşerî (katılımcı sayısı) büyüklüğü ve gerekse içeriğinde yer alan ulusal ve uluslararası etkinliklerin niteliği, niceliği ve çeşitliliği ile bu alanda bilinen en kapsamlı festival olma özelliği taşıyor.

• Adana... 13 - 21 Nisan • Şanlıurfa... 24 Mayıs - 2 Haziran • Samsun... 8 - 16 Haziran • Bursa... 1 - 9 Haziran • Trabzon... 22 - 30 Haziran • Van... 29 Haziran - 7 Temmuz • Nevşehir... 3 - 11 Ağustos • Erzurum... 17 - 25 Ağustos • Çanakkale... 31 Ağustos - 8 Eylül • Gaziantep... 14 - 22 Eylül • Ankara... 21 - 29 Eylül • Konya... 21 - 29 Eylül • İstanbul... 28 Eylül - 6 Ekim • Diyarbakır... 12 - 20 Ekim • İzmir... 26 Ekim - 3 Kasım • Antalya... 2 - 10 Kasım

REKLAM TARİHİ ESER İADESİ Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi, 2024’te de ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için yoğun bir mesai harcadı.

2024’te 1.149 tarihi eser ülkemize iade edildi; • Fransa'dan Gönüllü İadesi Sağlanan Eserler... 2 Adet • Almanya'dan Gönüllü İadesi Sağlanan Roma Dönemine Ait Pişmiş Toprak Vazo... 1 Adet • İngiltere'den İadesi Sağlanan Milet Kökenli Kore Torsosu... 1 Adet • İngiltere’den Gönüllü İade Alınan Bronz İmparator Heykeli... 1 Adet • İtalya’dan İadesi Sağlanan Pişmiş Toprak Eserler... 11 Adet • İsviçre’den Gönüllü İade Alınan Mermer Yazıt Parçası... 1 Adet • ABD’den Gönüllü İade Alınan ‘Lekytos’ Görünümlü Pişmiş Toprak Vazo... 1 Adet • İngiltere’den İadesi Sağlanan Mustafa Dede Tarafından İstinsah Edilen Kuran-I Kerim... 1 Adet • ABD’den Gönüllü İade Alınan Heykel Başı... 1 Adet • ABD’den İadesi Sağlanan Bronz Kline... 1 Adet • ABD’den İadesi Sağlanan Eserler... 14 Adet • ABD’den İadesi Sağlanan Bintepeler Nekropol Alanı Kökenli Kolye... 1 Adet • Danimarka’dan İadesi Sağlanan Eserler... 49 Adet • İsviçre’den İadesi Sağlanan Kandil, Madalyon ve Sikkeler... 9 Adet • Yunanistan’dan İadesi Sağlanan Sikkeler... 1055 Adet

REKLAM İSTANBUL FİLM FESTİVALİ Uluslararası Yarışma • En İyi Film Sonsuza Dek (Anna Buryachkova) • Jüri Özel Ödülü Tatlı Rüyalar (Ena Sendijarević) • Genç Usta Ödülü İstif (Luna Carmoon)

Ulusal Yarışma • En İyi Film Yurt (Nehir Tuna) • Jüri Özel Ödülü Bildiğin Gibi Değil (Vuslat Saraçoğlu) • En İyi Yönetmen Selman Nacar (Tereddüt Çizgisi) • En İyi Senaryo Bildiğin Gibi Değil (Vuslat Saraçoğlu) • En İyi Kadın Oyuncu Tülin Özen (Tereddüt Çizgisi) • En İyi Erkek Oyuncu Alican Yücesoy / Serdar Orçin (Bildiğin Gibi Değil)

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması • En İyi Film Mukadderat • En İyi Yönetmen Necmi Sancak (Ayşe) • En İyi Senaryo Ümit Ünal (Evcilik) • En İyi Kadın Oyuncu Nur Sürer (Mukadderat) - Binnur Kaya (Ayşe) • En İyi Erkek Oyuncu Nejat İşler (Evcilik)

REKLAM ADANA ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ • En İyi Film Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri • En İyi Yönetmen Ödülü Hiçbir Şey Yerinde Değil (Burak Çevik) • En İyi Senaryo Ödülü Ölü Mevsim (Selen Örcan - Doğuş Algün) Döngü (Erkan Tahhuşoğlu) • En İyi Kadın Oyuncu Funda Eryiğit / Ece Yaşar (Ölü Mevsim) • En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Erdem Şenocak / Ahmet Rıfat Şungar (Gecenin Kıyısı)

ANADOLU OPERA VE BALE FESTİVALİ Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni Şırnak’ta başlattı.

Anadolu Opera ve Bale Festivali, şu şehirlerde düzenlendi; • Şırnak… 7 - 9 Aralık • Erzincan… 8 - 10 Aralık • Kırklareli… 12 - 13 Aralık • Ardahan… 13 - 14 Aralık • Hatay… 15 - 17 Aralık Düzenlenen 15 etkinlikte; 15 bin 358 seyirciye ulaşıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Anadolu Opera ve Bale Festivali’ni şöyle değerlendirdi; “Bu aslında Devlet Opera ve Balemizin kuruluşundan bu zamana kadar olan dönemde, bütün genel müdürlüklerimizin çeşitli turnelerle bu susamış illere gitmesiyle devam eden projenin bir çatı altında toplanması. Artı olarak tabii ki bizlerin de çocukluk hayali çünkü çoğumuz Devlet Konservatuvarı'nda okurken Türkiye'nin değişik yerlerinden gelip yatılı okulda okuyarak eğitimimizi başlatmış olduk. Devlet Opera ve Balesi’nin kuruluşunun amaçlarından biri, kendi yaptığı sanatı yapabildiği kadar yapmanın yanında, sevdirmekle ve tanıtmakla da yükümlü olmasıdır. Biz hep uluslararası başarılarla ilgilendik. 6 ilimiz var, bu 6 ilimizin ortaya koyduğu eserler uluslararası seviyede mi değil mi? Tabii ki bu çok önemli. Çıtayı hep yükseğe çıkararak çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Aynı zamanda Anadolu'nun gidilmemiş illerine gidiliyor olmuş olması, orada varlık gösteriyor olmamız ve seyircilerle buluşmamız hem bize çok büyük heyecan veriyor hem de aslında Türkiye'de bale ve opera algısının daha net ortaya konmasını da sağlayabiliyor.”

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZE VE ÖREN YERLERİ (Ziyaretçi Sayısı) • Konya Mevlana Müzesi... 2.634.355 • İzmir Efes Ören Yeri... 2.626.753 • Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri... 2.372.395 • Nevşehir Göreme Ören Yeri... 1.084.870 • Nevşehir Zelve Paşabağlar Ören Yeri... 906.110 • Ankara Cumhuriyet Müzesi... 806.883 • Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri... 709.643 • İstanbul Galata Kulesi... 677.048 • Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri... 662.398 • İstanbul Arkeoloji Müzesi... 507.700

MAXIMUM UNIQ İstanbul'da çeşitli kategorilerde en çok kültür - sanat etkinliği düzenleyen Maximum Uniq, 2024'ü bir hayli yoğun geçirdi.

Maximum Uniq'te bu yıl; konserlerden tiyatro oyunlarına, müzikallerden sahne gösterilerine kadar birçok kategoride kültür - sanat etkinliği icra edildi.

Maximum Uniq'te düzenlenen 250 etkinliğe, 400 bin kişiden fazla kişi katıldı.