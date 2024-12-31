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        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: 2024 sanatın yılı oldu

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: 2024 sanatın yılı oldu

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, bir paylaşımda bulunarak İstanbul AKM ve Ankara CSO'nun 2024 etkinlik ve seyirci sayılarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:23
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, bir paylaşımda bulunarak, İstanbul AKM ve Ankara CSO'nun 2024 etkinlik ve seyirci sayılarını açıklayarak şu açıklamalarda bulundu.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, şunları söyledi:

        Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ve Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un liderliğinde kültür-sanat alanında yaptığımız kapsamlı reformların ve yenilikçi projelerin meyvelerini almaya başladık. 2024 yılı, sanatın her alanında büyük bir hareketliliğin yaşandığı ve sanatın halkla daha fazla buluştuğu bir yıl oldu.

        Sahne sanatlarımızda hem klasik hem çağdaş eserlere yer veren zengin bir repertuvar oluşturduk, yerli ve milli projelere verdiğimiz destekle halkımızın kendisinden bir şeyler bulabileceği eserleri sahneledik ve sanatı ülkemizin dört bir yanına taşıdık.

        Ayrıca, genç nesillere yönelik atölyeler, sanat eğitim programları ve okullarda yürütülen projelerle de yeni bir izleyici kitlesi oluşturduk. Gençler ve çocuklar hem izleyici hem de yaratıcı süreçlerin bir parçası oldular.

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        İstanbul’umuzun göz bebeği AKM’de 2024 yılı boyunca; 55 opera, 31 bale, 130 tiyatro, 178 konser, 825 sinema seansı, 1.194 çocuk atölyesi, 20 sergi, 142 diğer etkinlikle birlikte toplamda 2575 etkinliğe imza atarak salonlarımızda 672.042 izleyici sayısına ulaştık. İstanbul Kültür Yolu Festivali, AKM Çocuk Sanat Festivali, İKSV İstanbul Müzik Festivali, Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 15. Uluslararası Opera Ve Bale Festivali, İdaf Dijital Sanat Festivali, Boğaziçi Film Festivali, TRT World Citizen Humanitarian Film Festivali, Kısadan Hisse Film Festivali, Esenler Film Festivali ve Dostluk Kısa Film Festivali’ne ev sahipliği yaptık.

        Başkentimizin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara’da ise düzenlenen 340 konser ve etkinlik ile birlikte toplam 187.714 izleyiciyi ağırladık. Aralarında Londra Filarmoni Orkestrası, Akademie Für Alte Musik Berlin, Wigmore Solistleri, Wishbone Ash, Academy of Saint Martin in the Fields, Concertgebouw Oda Orkestrası, Cameristi Della Scala, Concerto Köln, Sinfonia Rotterdam, Samida, Münih Filarmoni Solistleri, Accademia Bizantina, Orange Blossom, Orquesta Romantica Milonquera, The Orchestra of The Age of Enlightenment, Franz Liszt Chamber Orchestra, Le Trio Joubran, Budapeşte Festival Orkestrası gibi dünyaca ünlü orkestra ve grupların yanı sıra; Simon Ghraichy, Avishai Cohen, Chris Botti, Michel Camilo, Mojca Erdmann, Allan Haris, Bireli Lagrene, Salvador Sobral, Cecilia Krull, Milosh Karadalic, Riff Cohen, Eivor, Francesca Tandoi, Turan Manafzade, Nigel Kennedy, Alim QasimovFargana Qasimov, Emel Matlouthi, Lena Chamamyan, Omar Faruk Tekbilek, gibi dünyada parmak ile gösterilen isimleri konuk ettik. Çok sayıda çocuk atölyesi ve çocuk etkinlikleri ile çocuklarımızın kültür ve sanatla iç içe büyümesi için adımlar attık.

        "Kültür-Sanat Yılı" olarak adlandırdığımız bu gurur tablosu, izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle taçlandı.

        Seyircilerimizin bu yoğun ilgisi bize büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Seyircilerimizin bizden beklentisi yüksek. Halkımızın da büyük teveccühü ve desteği ile yolumuza devam edeceğiz.

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