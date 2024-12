2025’teki gündelikçi sigorta primleri belli oldu

Ev hizmetlerinde haftanın ya da ayın belli günlerinde sürekli çalıştırılan işçiler için uygulanan sigorta hükümleri 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 9. maddesinde düzenleniyor. Kanun uyarınca, evde çocuk bakıcısı, hasta bakıcı, gündelikçi, bahçıvan veya konut kapıcısı olarak çalışmalar ev hizmetleri olarak kabul ediliyor. Bu kişilerin çalıştıkları her gün için sigorta primi ödenmesi gerekiyor. Ev hizmetlerinde ayda on gün ve daha fazla çalışanlar ve on günden az çalışanlar olmak üzere iki farklı sigorta primi uygulanıyor.

AYDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ İÇİN GÜNLÜK PRİM 283,89 TL

Ayda on gün ve üzerinde ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar, brüt ücret üzerinden prim öderler. Asgari ücretle çalışan bir işçiyi ev hizmetlerinde 10 gün çalıştıranlar 2024 yılında günlük 218,36 TL üzerinden aylık toplam 2.183 TL prim ödediler. Bu işçileri 30 gün çalıştıranlar ise 6.550 TL prim ödemesi yaptılar.

2025 yılında ev hizmetlerinde asgari ücretle ayda 10 gün işçi çalıştıranlar günlük 283,89 TL üzerinden on gün için 2.839 TL prim ödeyecekler. Ayda 30 gün çalıştıran işverenler ise 8.516 TL ödemek zorunda olacaklar. TBMM gündeminde bulunan kanun teklifi ile imalat sektörü dışındaki sektörlerde primler 1 puan artacak. Teklifin yasalaşıp yürürlüğe girmesinin ardından ödenecek prim tutarı ayda on gün çalıştıranlar için 2.925 TL’ye, 30 gün çalıştıranlar için ise 8.776 TL’ye yükselecek.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan işçi emekli ise sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenmesi gerekiyor. Emekli işçiyi 2024 yılı eylül ayından sonra on gün çalıştıranlar 2 bin 150 TL, 30 gün çalıştıranlar ise 6 bin 450 TL prim ödediler. 2025 yılında ise on gün çalıştıranlar 2 bin 795 TL, 30 gün çalıştıranlar da 8 bin 386 TL prim ödeyecekler.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN PRİMİ

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süreyle işçi çalıştıranlar iş kazası ve meslek hastalığı için prim ödemek zorundalar. Bu primi ödemek hem işçiyi olası iş kazası risklerine karşı güvenceye alıyor hem de işvereni sigortasız işçi çalıştırma suçlamasından kurtarıyor. 2024 yılında on günden az süreyle ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için günlük 13,34 TL olan prim tutarı, gelecek yıl 17.34 TL’ye yükselecek.

Asgari ücrete kadar olan ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi alınmadığı için ev hizmetlerinde asgari ücretle çalıştırılan işçiler için ayrıca vergi ödenmiyor. Ancak, asgari ücretin üzerine ödeme yapılırsa, bu kazancın vergisinin ödenmesi gerekiyor.

KİMLER EV HİZMETLERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRABİLİR?

Ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar “kolay işverenlik” hükümlerinden yararlanırlar. Ayda on günden fazla işçi çalıştıranların e-Devlet’ten giriş yapıp kolay işverenlik bölümünü seçerek “Ev hizmetlerinde on günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin form” doldurmalılar. İşçi ve işverence imzalanan form, en yakın sosyal güvenlik merkezine verilir. Formda işçinin işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı, ücret tutarının ne olacağına ilişkin bilgiler doldurulur.

Kolay işverenlik uygulaması dolayısıyla işverenler her ay prim hizmet belgesi düzenlemekten ve bu belge için damga vergisi ödemekten kurtulurlar. İŞÇİ EKSİK GÜNLERİNİN PRİMİNİ KENDİSİ TAMAMLAYABİLİR Ev hizmetlerinde ayda 30 günden az sigortalı olarak çalışanlar, eksik günlerinin primini kendileri ödeyerek prim günlerini ayda 30 güne tamamlayabilirler. Farklı işverenlerin yanında her birinde on günden az çalışanlar, 30 günlük sürenin tamamının primini kendileri ödeyebilirler.

Primini kendileri ödeyenlerin ödemeleri gereken prim tutarı 2024 yılında günlük 216,69 TL iken yeni yılda 283,89 TL olacak.