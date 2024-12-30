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        Haberler Dünya Alman subay: Ordu Bomboş durumda | Dış Haberler

        Almanya Silahlı Kuvvetli Derneği Başkanı: Ordu bomboş durumda

        Rusya-Ukrayna Savaşında uzun menzilli füzelerin kullanılmasıyla birlikte Avrupa'da savaş endişe oluşmaya başladı. Özellikle İskandinav ülkeleri bu endişeyi derinden hissederken Almanya'da ise alarm zilleri çalıyor. Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Derneği Başkanı Albay André Wüstner, bir Rus taarruzu olursa ordunun herhangi bir mukavemet gösteremeyeceğini belirtti. Wüstner "Ordu bomboş vaziyette" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 21:45 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:57
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        Alman subay: Ordu bomboş durumda
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        Rusya-Ukrayna Savaşının yoğunlaşmasıyla birlikte Avrupa'da güvenlik kaygıları da giderek artıyor. Danimarka Başbakanı Mitte Frederiksen savaş durumuna hazırlık için üç günlük yiyeceğini depoladığını söylerken İsveç savaş durumuna hazırlık için mezar yeri aramaya başladı.

        Almanya'da ise endişenin boyutu bambaşka. 2. Dünya Savaşı sonrasında tasfiye edilen Alman Ordusunun 1990 sonrası toparlanması ise kolay olmadı. Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Derneği Başkanı Albay André Wüstner, ordunun mevcut durumu hakkında Welt için değerlendirmelerde bulundu.

        Albay Wüstner, özellikle bir Rus taarruzu durumunda ordunun hiçbir mukavemet gösteremeyeceğini belirterek Bir Rus taarruzu olursa ve NATO desteği de gelmezse Almanya'nın karşı koyamacağını belirtti. Wüstner "Ordu bomboş hâlde." dedi.

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        Wüstner, savunma bakanlığının çabalarını takdir etse de Alman Ordusunun bir savaşa hazır olmasının en erken 2030'u bulacağını belirtti. Wüstner "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en tehlikeli zamandayız. Özgürlüğümüz ve barış tehdit altında. Almanya ve NATO savaşı artık sınırlarında beklemeli" dedi.

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Alman Ordusuna ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek ordunun gelişim aşamasında olduğunu belirtti.

        Durum böyleyken Alman basınında ise "Almanya Rusya'ya iki hafta direnebilir mi?" şeklinde başlıklar atılmaya başlandı.

        Alman albay ayrıca Rusya'nın hâlihazırda hibrit bir savaş yürüttüğüne dikkat çekti. Wüstner, Rusya'nın Batı demokrasisini bozmak için birtakım siyasetler geliştirdiğini belirterek, bütün Avrupa'da Putin'in fikirlerinin egemen olmasını sağlamaya çalıştığını ifade etti.

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