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        Haberler Dünya Bir ilk: Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan | Dış Haberler

        Bir ilk: Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan

        Suriye'de yeni dönemin hakim gücü Heyet Tahrir El Şam, Suriye Merkez Bankası başkanlığına Maysaa Sabrine'yi atadı. Sabrine, Suriye Merkez Bankası tarihinin ilk kadın başkanı oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 17:52 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:52
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        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
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        Heyet El Tahrir Şam grubunun kurduğu geçiş yönetimi, Suriye'nin yeni dönemini şekillendirmeye devam ediyor.

        Geçiş hükümeti, Suriye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Maysaa Sabrine'yi kurumun başına getirdiğini bildirdi.

        Devrik Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından 2021 yılında vali olarak atanan Muhammed İssam Hazime'nin yerine atanan ve 3 yıldır MB Yardımcısı görevini yürüten Sabrine, 70 yılı aşkın tarihinde kuruma liderlik eden ilk kadın olacak.

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        #Maysaa Sabrine
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