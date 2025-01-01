7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail zulmü altındaki Gazze için tüm dünya susarken, vicdanın sesini haykıran Türkiye, 2025'in ilk gününde, Filistinli kardeşleri için yine meydana çıktı. Geçen yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze buluşması, bu yıl yine Galata Köprüsü'nde gerçekleşti.

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400'E YAKIN STK'DAN EYLEME DESTEK Milli İrade Platformu'nun organize ettiği eylem için, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınmasının ardından küçük gruplar halinde insanlar bir araya gelmeye başladı ve Galata Köprüsü'ne akın etti. REKLAM

"DÜNYAYI UYANDIRIYORUZ" Türkiye'deki 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturduğu Milli İrade Platformu, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla eyleme katılım için ortak çağrıda bulunmuştu.

BİLAL ERDOĞAN: ZALİMİN ZULMÜNÜ HAYKIRACAĞIZ İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

"HEPİNİZİ KALPTEN SELAMLIYORUM" İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata buluşmasında yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi: "Milli İrade Platformu'nun kıymetli gönüldaşları hepinizi yürekten selamlıyorum. Filistin davasının yılmaz savunucusu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın selamıyla hepinizi selamlıyorum.

"BİZ BURADAYIZ VE AYAKTAYIZ" Bize bu toprakları vatan yapmak uğruna kanını veren tüm şehitlerimizi rahmetle selamlıyorum. Devletimiz payidar ola, milletimiz selamet bula. Gönlümüz, hanemiz, yurdumuz huzur dola. Dualarımız inşallah kabul ola. Biz buradayız ve ayaktayız.

"SOYKIRIMI LANETLEMEK İÇİN BURADAYIZ" Gazze'deki soykırımı lanetlemek için buradayız. Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Gazze için buradayız. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor, hayır biz ayaktayız. Sabah kadar tazeyiz. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, İstanbul var. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız.

"İSRAİL SOYKIRIMI TEK BAŞINA YAPMIYOR" Bugün Gazze'de soykırımın 453. günü. Siyonist, Nazist İsrail çocukları, kadınları katlediyor. Camileri, kiliseleri hedef alıyor. Mazlumların sığındığı yerlere alçakça saldırıyor. 453 günde, 50 binden fazla kardeşimizi katlettik. İsrail bu soykırımı yalnız başına, tek başına yapmıyor.

"BÜTÜN BATILI DEĞERLER GAZZE'DE ÖLDÜ" Dünyanın birçok ülkesi mühimmat sağlayarak bu insanlık suçunun ortağı oluyor. Nerede insan hakları, nerede kadın hakları, nerede basın özgürlüğü? Bütün Batılı değerler, Gazze'de öldü. Kendilerinden olmayanlara acımadıklarını bir daha gösterdiler.

"MÜSLÜMANLAR AZMETTİ VE BAŞARDI" Biz imanımızdan aldığımız güçle, Allah'ın mazlumlara ettiği vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse, Filistin'de Gazze'de olacaktır inşallah. Sevgili kardeşlerim, biz önce kendimize güveneceğiz. Suriye'de müslümanlar, azmettiler, sabrettiler ve başardılar.

"MESCİD-İ AKSA'YI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ" Gizli ya da açık gayretlerimizle Gazze'deki mazlumların yanında olacağız. Dün Ayasofya'nın camileri kapalıydı. Bugün açık elhamdülillah. Bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştireceğiz inşallah. Allah bize inşallah zaferi müessir kılacaktır.

"ZAFER NİYAZ EDİYORUM" Hamas bize sabırı öğretti. Suriye zafer coşkusu yaşarken biz buna ilgisiz kalamayız. Allah'tan Gazze için de zafer niyaz ediyorum. Buradan Gazze'ye, Suriye'ye selam olsun. Mübarek üç aylarınız hayırlara vesile olsun; Allah'a emanet olun." BİRÇOK SİYASİ YÜRÜYÜŞE KATILDI AA'da yer alan habere göre yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları da katıldı. "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı" Haberi Görüntüle