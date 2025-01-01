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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın istediği Kolo Muani'de 7 rakip birden! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın istediği Kolo Muani'de 7 rakip birden!

        Galatasaray'ın devre arasındaki transfer hedeflerinden biri olan Kolo Muani'ye; İtalya, İngiltere ve Almanya'dan 7 ekip birden talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:17
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        • 1

          Paris Saint-Germain forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Randal Kolo Muani'nin talipleri artıyor.

        • 2

          ASTON VILLA'DA TALİP OLDU

          L'Equipe'te yer alan habere göre, Aston Villa'nın da Fransız futbolcu için transfer yarışına dahil olduğu belirtildi.

        • 3

          6 TAKIM DAHA İZLİYOR

          Muani'ye ayrıca İngiltere'den Manchester United ve Tottenham, Almanya'dan Bayern Münih ve Leipzig ve İtalya'dan Milan ile Juventus'un ilgisinin olduğu aktarıldı.

        • 4

          BEKLENTİ 60 MİLYON EURO

          Paris Saint-Germain'in 26 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 60 milyon euro olduğu ifade edildi. Fransız temsilcisinin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifini de kabul edebileceği öne sürüldü.

        • 5

          95 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

          Paris Saint-Germain, Muani'yi 2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

        • 6

          Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Muani'nin kulübü PSG ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

        • 7

          Paris Saint-Germain forması altında 54 maçta sahaya çıkan Randal Kolo Muani, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

        • 8
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