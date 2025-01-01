Galatasaray'ın istediği Kolo Muani'de 7 rakip birden!
Galatasaray'ın devre arasındaki transfer hedeflerinden biri olan Kolo Muani'ye; İtalya, İngiltere ve Almanya'dan 7 ekip birden talip oldu.
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Paris Saint-Germain forması giyen ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Randal Kolo Muani'nin talipleri artıyor.
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ASTON VILLA'DA TALİP OLDU
L'Equipe'te yer alan habere göre, Aston Villa'nın da Fransız futbolcu için transfer yarışına dahil olduğu belirtildi.
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6 TAKIM DAHA İZLİYOR
Muani'ye ayrıca İngiltere'den Manchester United ve Tottenham, Almanya'dan Bayern Münih ve Leipzig ve İtalya'dan Milan ile Juventus'un ilgisinin olduğu aktarıldı.
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BEKLENTİ 60 MİLYON EURO
Paris Saint-Germain'in 26 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 60 milyon euro olduğu ifade edildi. Fransız temsilcisinin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifini de kabul edebileceği öne sürüldü.
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95 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Paris Saint-Germain, Muani'yi 2023 yazında Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Muani'nin kulübü PSG ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
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Paris Saint-Germain forması altında 54 maçta sahaya çıkan Randal Kolo Muani, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
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