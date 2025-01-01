ABD'de kamyon kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı var
ABD'nin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir kamyon kalabalığın arasına daldı. En az 10 ölü ve 30 yaralı olduğu bildirildi. Yaralılardan ikisi silahla vurulan polis memurları. Kamyonun sürücüsü yüksek hızla kalabalığın arasına daldıktan sonra kamyondan inerek silahla ateş etmeye başladı. Olay, gece hayatıyla ünlü caddedeki yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada meydana geldi. New Orleans Belediye Başkanı, saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyledi. FBI ise belediye başkanından farklı bir açıklama yaparak, olayın terör saldırısı olmadığını bildirdi
ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde bir kişi, kullandığı kamyonu kalabalığın üstüne sürdü. Daha sonra kamyondan inerek kalabalığa ateş açtı.
New Orleans'ta Canal ve Bourbon Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.
Acil durum yetkilileri, "Canal ve Bourbon Caddesi'nde kitlesel bir saldırı olayı meydana gelmiştir. Kendinizi bölgeden uzaklaştırın" mesajını paylaştı.
Kentin popüler bir turistik bölgesinde gerçekleşen olayda, polisin saldırgana karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.
Belediye Başkanı: Terör saldırısı / FBI: Terör saldırısı değil
Louisiana Valisi Jeff Landry, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.
New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyledi.
"New Orleans şehrinin bir terör saldırısı yaşadığını biliyoruz" diyen Cantrell, olayın halen soruşturma altında olduğunu belirtti.
FBI'dan yapılan ilk açıklamada ise Belediye Başkanı Cantrell yalanlandı ve olayın terör saldırısı olmadığı bildirildi.
Ajan Althea Duncan "Bu bir terör olayı değil" dedi.
Kamyonda el yapımı patlayıcılar bulundu.