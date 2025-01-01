Son dakika: ABD'de kamyon kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı var | Dış Haberler

Son dakika: ABD'de kamyon kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı var | Dış Haberler

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde bir kişi, kullandığı kamyonu kalabalığın üstüne sürdü. Daha sonra kamyondan inerek kalabalığa ateş açtı.

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New Orleans'ta Canal ve Bourbon Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Acil durum yetkilileri, "Canal ve Bourbon Caddesi'nde kitlesel bir saldırı olayı meydana gelmiştir. Kendinizi bölgeden uzaklaştırın" mesajını paylaştı.

Kentin popüler bir turistik bölgesinde gerçekleşen olayda, polisin saldırgana karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı. Belediye Başkanı: Terör saldırısı / FBI: Terör saldırısı değil Louisiana Valisi Jeff Landry, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi. REKLAM A horrific act of violence took place on Bourbon Street earlier this morning.



Please join Sharon and I in praying for all the victims and first responders on scene.



I urge all near the scene to avoid the area. — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) January 1, 2025 New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyledi. "New Orleans şehrinin bir terör saldırısı yaşadığını biliyoruz" diyen Cantrell, olayın halen soruşturma altında olduğunu belirtti.

FBI'dan yapılan ilk açıklamada ise Belediye Başkanı Cantrell yalanlandı ve olayın terör saldırısı olmadığı bildirildi. Ajan Althea Duncan "Bu bir terör olayı değil" dedi. Kamyonda el yapımı patlayıcılar bulundu.