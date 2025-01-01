Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: ABD'de kamyon kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı var | Dış Haberler

        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: En az 10 ölü, 30 yaralı var

        ABD'nin New Orleans kentindeki Bourbon Caddesi'nde bir kamyon kalabalığın arasına daldı. En az 10 ölü ve 30 yaralı olduğu bildirildi. Yaralılardan ikisi silahla vurulan polis memurları. Kamyonun sürücüsü yüksek hızla kalabalığın arasına daldıktan sonra kamyondan inerek silahla ateş etmeye başladı. Olay, gece hayatıyla ünlü caddedeki yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada meydana geldi. New Orleans Belediye Başkanı, saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyledi. FBI ise belediye başkanından farklı bir açıklama yaparak, olayın terör saldırısı olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde bir kişi, kullandığı kamyonu kalabalığın üstüne sürdü. Daha sonra kamyondan inerek kalabalığa ateş açtı.

        New Orleans'ta Canal ve Bourbon Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

        Acil durum yetkilileri, "Canal ve Bourbon Caddesi'nde kitlesel bir saldırı olayı meydana gelmiştir. Kendinizi bölgeden uzaklaştırın" mesajını paylaştı.

        Kentin popüler bir turistik bölgesinde gerçekleşen olayda, polisin saldırgana karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

        Belediye Başkanı: Terör saldırısı / FBI: Terör saldırısı değil

        Louisiana Valisi Jeff Landry, ölümcül olayı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.

        REKLAM

        New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

        "New Orleans şehrinin bir terör saldırısı yaşadığını biliyoruz" diyen Cantrell, olayın halen soruşturma altında olduğunu belirtti.

        FBI'dan yapılan ilk açıklamada ise Belediye Başkanı Cantrell yalanlandı ve olayın terör saldırısı olmadığı bildirildi.

        Ajan Althea Duncan "Bu bir terör olayı değil" dedi.

        Kamyonda el yapımı patlayıcılar bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Aynı şehirde iki ayrı görüntü!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Eski eşini benzinle ateşe vermişti! Şaşırtan ifade!
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Habertürk Anasayfa