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        Haberler Ekonomi Teknoloji Putin'den yapay zeka talimatı - Teknoloji Haberleri

        Putin'den yapay zeka talimatı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetinden ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'tan, Çin ile yapay zeka alanında işbirliğinin geliştirilmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 20:36 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:36
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        Putin'den yapay zeka talimatı
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        Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, yapay zeka alanında çeşitli talimatlar verdi.

        Rus hükümeti ve Sberbank'a Çin ile yapay zeka alanında işbirliğini geliştirme talimatı veren Putin, bu alanda uluslararası bir derginin yayımlanmasını istedi.

        Fotoğraf: İHA

        Batılı ülkelerin yüksek teknoloji ürünler alanında kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rusya, bu alanda BRICS ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye çalışıyor.

        Fotoğraf: İHA

        Putin, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın yapay zeka alanındaki küresel yarışta yer alabilmek için çalışmalarını hızlandıracağını söylemişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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