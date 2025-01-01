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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yılbaşı kutlaması sonrası Melek Pekkara'nın şüpheli ölümü | SON DAKİKA HABERiİ | Son dakika haberleri

        Yılbaşı eğlencesi sonrası fenalaştı! Üniversiteli Melek öldü!

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yılbaşı kutlamasının ardından kaldığı yurda dönerken fenalaşan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:52
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        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
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        Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören Melek Pekkara (18) dün gece yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için kaldığı yurt yöneticilerinden izin aldı.

        YURDA DÖNERKEN BİR ANDA FENALAŞTI

        DHA'daki habere göre gece, yurda dönerken Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Şuuru kapalı olan Pekkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Melek Pekkara'nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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