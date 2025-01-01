İspanya'dan flaş iddia: Mourinho, Joao Felix'i ikna etti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı lacivertli takımın gündeminde yer alan Joao Felix ile görüştüğü ve Portekizli oyuncuyu transfer için ikna ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...
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2025 yılına Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe'de transfer mesaisi sürüyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran Kanarya hücum bölgesine takviye yapacak.
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Ocak'ta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefine Portekizli yıldız futbolcu Joao Felix girdi.
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İspanya'da yayın yapan Don Balon adlı haber sitesinde, Jose Mourinho'nun vatandaşı Felix'i Fenerbahçe'ye transferi için ikna etti.
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Haberde, sürekli forma şansını bularak kendini yeniden göstermek istediği söylenen Joao Felix'in Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği bilgisi verildi.
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Sarı-lacivertli ekibin ocak ayında oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attırabileceği söylendi.
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Chelsea'de bu sezon 17 maça çıkan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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