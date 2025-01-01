Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
Lyon'dan Mikautadze için girişimler yapan Galatasaray, Gürcü futbolcunun alternatifini Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılı kulüp Stuttgart'ın 22 yaşındaki 10 numarası Enzo Millot'yu da gündemine aldı
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Devre arası transfer döneminde biri bonservisle toplam üç transfer yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar kaynağı hücum hattına ayırdı.
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Dries Mertens'le gelecek sezon için yola devam etmeyi düşünmeyen Cimbom bu bölge için de çalışmalara başladı.
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Dries Mertens'le gelecek sezon için yola devam etmeyi düşünmeyen Cimbom bu bölge için de çalışmalara başladı.
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Galatasaray, Stuttgart'ın 22 yaşındaki 10 numarası Enzo Millot'yu gündemine aldı.
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Paulo Dybala'nın 2,5 yıllık maliyetinin 25 milyon Euro'yu bulması nedeniyle gaza basan sarı-kırmızılılar bu kaynağı gelecek yatırımı olarak kullanmayı planlıyor.
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Mikautadze için Lyon'a yaptığı 17 milyon Euro'luk teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar Fransız kulübünün kapısını bir kez daha çalacak.
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Cimbom Gabriel Sara transferinde olduğu gibi uzun vadeli ödeme planı ve bonuslar içeren bir teklif daha yapmayı planlıyor.
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Galatasaray, Mikautadze için Lyon'un inadını kıramaması halinde ise Stuttgart'ın 22 yaşındaki Fransızına yönelecek.
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Millot'nun yaz aylarında serbest kalma bedeli 18 milyon Euro..
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Cimbom, Alman ekibini bu bedeli devre arasında ödeyerek ikna etmeyi planlıyor.
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Fransa'nın Olimpik Milli Takımı ile 2024 Oyunları'nda ikincilik madalyası elde eden Millot'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıp bakmadığı ise şu an için bilinmiyor.
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Stuttgart ile harika bir sezon geçiren Millot, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 gol attı 3 golün asistini yaptı.
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