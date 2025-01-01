Cristiano Ronaldo bilmecesi!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun henüz kulübüyle görüşmelerde bulunmaması dikkat çekti. İşte detaylar...
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2023 Ocak'ta Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi ile hiç şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Portekizli yıldızın henüz Al Nassr ile masaya oturmaması kafaları karıştırdı.
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Mirror'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun henüz yeni sözleşmeye imza atmamış olmaması ayrılık için açık kapı bıraktığı anlamına gelebilir.
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Globe Soccer Ödülleri'nde yaptığı konuşmada, "Gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz" diyen Ronaldo'nun tekliflere açık olduğu aktarıldı.
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Marca'da yer alan haberde ise Ronaldo'nun kariyerine Al Nassr'da devam edeceği vurgulandı. 39 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'a kupa kazandırmaya kararlı olduğu ifade edildi.
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Manchester United'dan ayrıldığı dönemde Avrupa'dan cazip bir teklif almayan Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan da ayrılması durumunda Avrupa'ya yeniden dönme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.
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Haberde Fenerbahçe'nin adının bir dönem Ronaldo diye anıldığı belirtilirken, "Jose Mourinho bu ihtimale gülüp geçti" denildi.
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