Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın! Yemekten önce yapılan bu 4 hata sağlığınızda problemlere yol açabilir!

4. ALKOL TÜKETME

Alkolü aç karnına tüketmek, alkolün daha hızlı emilmesine neden olur ve bu durum karaciğeriniz üzerinde büyük bir yük yaratabilir. Bunun sonucunda kan şekeriniz hızla düşebilir, bu da halsizlik ve baş dönmesine yol açabilir.