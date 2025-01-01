Vergide adalet başka bahara

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerden alınan vergilerin azaltılması için bu yıl ortak hareket etti. Üç konfederasyonun başkan ve yönetim kurulu üyeleri yaz boyunca çeşitli illerde toplantılar, mitingler, seminerler ve paneller düzenlediler, raporlar hazırlattılar. Üç genel başkan daha sonra TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’u ziyaret ettiler.

REKLAM advertisement1 SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com Sendikalar ücretlilerden alınan gelir vergisi diliminin yeniden değerleme oranının altında artırılması nedeniyle işçilerin her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kaldığını, ocak ayında yüzde 15 vergi ile başlayıp nisan ayında yüzde 20, temmuz ayında ise yüzde 27 vergi dilimine girdiklerini belirttiler.

REKLAM TÜRK – İŞ’in konuyla ilgili hazırlattığı raporda, gelir vergisi dilimleri 1999 yılından beri her yıl yeniden değerleme oranında artırılsaydı vergi tarifesinin 2024 yılında olması gereken tutarlar hesaplandı. Vergi diliminin öncelikle 2024 yılı itibarıyla getirilmesi istenilen seviye şöyle oldu: Kazançların 280.000 TL’ye kadar kısmından yüzde 15, 280.001 – 480.000 TL arasındaki kısmından yüzde 20,

480.001 – 1.060.000 TL arasındaki kısmından yüzde 27, 1.060.001 – 5.000.000 TL arasındaki kısmından yüzde 35, 5.000.000 TL’yi aşan kısmından ise yüzde 40. Bu seviyeye çekilen kazançlara 2025 yılından başlamak üzere izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artış yapılması talep edildi. Sendikaların bu talebi yerine gelmiş olsaydı 2025 yılında ilk vergi dilimi 400.000 liraya, ikinci vergi dilimi 690.000 liraya, üçüncü vergi dilimi 1.525.000 liraya, dördüncü vergi dilimi de 7.196.000 liraya çıkacaktı. Brüt ücreti 39.000 TL ve altında olan çalışanlar yıl boyunca yüzde 15 oranında vergiye tabi olacaklardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğe göre ise 2025 yılında uygulanacak vergi dilimleri şöyle belirlendi: REKLAM Kazançların 158.000 TL’ye kadar kısmı yüzde 15, 158.001 – 330.000 TL arasındaki kısmı yüzde 20, 330.001 – 1.200.000 TL arasındaki kısmı yüzde 27, 1.200.001 – 4.300.000 TL arasındaki kısmı yüzde 35, 4.3000.000 TL üzerindeki kısmı yüzde 40.

İlk vergi dilimi yeniden değerleme oranına yakın düzeyde yüzde 43,63 oranında artırılırken, üçüncü vergi dilimindeki artış yüzde 37,93’te kaldı. Gelir vergisi tarifesinde yapılan yeni artışlara göre 2025 yılında da ücretle çalışanlar yüksek vergi ödemeye devam edecekler. Aylık brüt ücreti 120.000 lira ve üzerinde olanlar ise daha yüksek vergi ödeyecekler.

HER İŞÇİYE YILLIK 47.520 TL VERGİ İSTİSNASI 2022 yılı ocak ayından itibaren tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutuldu. Bu uygulama dolayısıyla 2025 yılında 45.151 TL gelir vergisi istisnası, 2.368 TL de damga vergisi istisnası olmak üzere toplam 47.520 TL istisna uygulanacak. Bu istisnadan evli veya bekâr tüm işçiler aynı düzeyde yararlanacak.

REKLAM Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 yerine daha yüksek oranda artırılsaydı çalışanların yararlanacağı vergi istisnası daha da artacaktı. 2022 öncesindeki asgari geçim indirimi (AGİ) devam etseydi bekar işçilere uygulanacak vergi istisnası 22.575 TL’de kalacaktı. Eşi çalışmayan ve çocuğu bulunan çalışanlar ise çocuk sayısına bağlı olarak en fazla 38.378 TL istisnadan yararlanacaklardı.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 10 FAZLASI İÇİN 5.542 TL VERGİ 2025 yılında brüt asgari ücret 26.005,67 TL olarak uygulanacak. Asgari ücretin sadece yüzde 10 üzerinde 28.606,05 TL brüt ücretle çalışanlar 2025 yılında 5.305 TL’si gelir vergisi, 237 TL’si damga vergisi olmak üzere 5.542 TL vergi ödeyecekler. 2024 yılında asgari ücretin yüzde 10 fazlası ücretle çalışanlar ise 4.257 TL vergi ödediler.