Yunus Akgün, Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifinde bulundu
A Milli Takım ve Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün, sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklif ettiği anı paylaştı
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Yunus Akgün, geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun sözlenme törenine katılarak bu mutlu gününde arkadaşının heyecanına ortak olmuştu.
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Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün, şimdi de kendi hayatında önemli bir adım attı.
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Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğçe Alaca’ya evlilik teklifinde bulundu.
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Tuğçe Alaca, evlilik teklifine dair anını sosyal medya hesabından paylaşarak; "Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram