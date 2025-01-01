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        Haberler Ekonomi Enerji Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu - Enerji Haberleri

        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu

        Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:07
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        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
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        Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi.

        Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiğine işaret edilen açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğalgaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğalgazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor." ifadelerine yer verildi.

        Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti.

        Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

        Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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