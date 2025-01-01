Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni yılı fırsat bilip kumar oynamak isteyen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

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POLİS: 3, 2, 1 TOMBALA! HERKES YERİNE OTURSUN

DHA'daki habere göre yeni yılın ilk saniyelerinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi. Kumar oynayanlar kaçmaya çalışınca polislerden biri, "3-2-1 tombala, evet beyler polis, mutlu yıllar, herkes yerine otursun" dedi.

32 KİŞİYE 295 BİN 904 TL CEZA O anlar kameraya yansırken, iş yerinin duvarında yer alan ‘Çılgın Geceler Bar-Hoş Geldiniz’ yazısı da dikkat çekti. Operasyon sonucu kumar oynayan 32 kişiye toplamda 295 bin 904 TL para cezası kesilirken, iş yeri sahibi olan 5 kişi gözaltına alındı.