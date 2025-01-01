Kimileri; yılbaşı gecesinde eğlence mekânlarına giderek yeni yılı şarkılı - türkülü bir ortamda karşılar.

Kimileri; yeni yıl heyecanını evinde yaşar.

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Kimileri için ise yılbaşı gecesinin, diğer günlerinden hiç farkı yoktur. Bir gün önce ne yaptıysa, bir gün sonra ne yapacaksa onu yapar.

Yılbaşı gecesinin diğer günlerden farklı olmayan kişilerden birinin ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz olduğunu bir takipçisiyle girdiği polemikle öğrendik. Şöyle ki; Zeki Demirkubuz, yeni yıl için sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu. REKLAM

Bir takipçisi ise Zeki Demirkubuz'un ne demek istediğini anlamayıp, duygularını çok fazla alkollüyken dile getirmiş olabileceğini düşündü. Demirkubuz'un paylaşımının altına da bu düşüncesini yansıttı.

Zeki Demirkubuz ise hiç de düşünüldüğü gibi olmadığını dile getirerek alkol kullanmadığını belirtti; "Kardeş, yeni yıla buruk girme diye kötü bir şey demeyeceğim ama her şeyin kerametini alkolde arama, bahanesini uyuşturucuda bulma salaklığını da yapmayın artık. Şu anda eğlenmiyorum bile, tek tabanca evde temizlik yapıyor, çay demliyorum."