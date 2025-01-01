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        Haberler Dünya Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır | Dış Haberler

        Zelenskiy: Bu sokak kavgası değil, barış kılıçla sağlanır

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni yıl konuşmasında Ukrayna halkına seslendi. Zelenskiy, konuşma boyunca 2024 yılında yaşananlardan bahsederken aynı zamanda savaşta fedakârlık gösteren bütün Ukraynalılara teşekkürlerini iletti. Konuşmanın en önemli yeri ise Zelenskiy'nin 47. ABD Başkanı Donald Trump'a seslendiği an oldu. Zelenskiy Trump'ı kastederek "Bu bir sokak kavgası değil, üst düzey bir savaş. İki tarafı yatıştırarak bitiremezsiniz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 18:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:27
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        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni yıl konuşmasında Ukrayna halkına seslenerek önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılı boyunca birçok zorlukla karşılaştıklarının altını çizen Zelenskiy, Ukrayna'nın cephede kahramanca savaştığını belirtti. Zelenskiy "Ukrayna ayaklarının üstünde durdu ve asla boyun eğmedi. Ukraynalılar hiçbir seyir füzesinin kanatlara sahip bir halkı yenemeyeceğini gösterdi" dedi.

        TRUMP'A MESAJ

        Zelenskiy ayrıca 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki barış söylemlerine de değinerek kritik açıklamalar yaptı. Zelenskiy "Şimdi inanıyorum ki ABD'nin yeni başkanı Donald Trump da Putin'in saldırganlığını sonlandırarak barışı sağlayacak. Ancak Trump da anlamalı ki ilki olmadan ikincisi olmaz. Bu iki tarafı söz ile sakinleştirebileceğiniz bir sokak kavgası değil. Bu çılgın bir devlete karşı yürütülen üst düzey bir savaş. İnanıyorum ki ABD, Rusya'yı barışa zorlayabilecektir. Bu savaş haydi beyaz bir sayfa açalım diyerek bitirilebilecek bir savaş değil. Her şey bir anda unutulamaz çünkü binlerce Ukraynalı hayatını kaybetti. Binlerce insanımızı boş yere kaybetmedik bu sebeple onların hatırasına ihanet etmek gibi bir şansımız yok. Bu sebeple yeni yılda olabildiğince güçlü bir şekilde savaşmalıyız. " dedi.

        Savaşın ancak kılıç ve kalkanla sağlanabileceğinin altını çizen Zelenskiy, barış söylemlerinin gerçekçi olmadığına işaret etti.

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        Zelenskiy ayrıca verdikleri desteklerden ötürü ABD'ye ve ABD halkına müteşekkir olduklarını ifade ederek "ABD savaşından beri yanımızda oldu ve inanıyoruz ki yanımızda olmaya da devam edecekler. Amerikalılardan hep aynı cümleyi duydum "Putin kazanamayacak. Ukrayna egemen olacak." dedi.

        Zelenskiy diğer yandan savaşla ilgili bazı rakamlara da yer verdi. Ukrayna Devlet Başkanı "1310 seyir füzesi ve balistik füze düşürülürken 7800 İran yapımı şahit drone da imha edildi. Doğu cephesinde durum gerçekten çok zor.Savaşı topraklarımıza getirenlerin topraklarına savaşı götürdük. Düşman bizi kendi savunma sanayiimizi inşa etmeye zorladı ve biz de bunu başardık. Bizim olandan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        Zelenskiy son olarak "Biliyorum ki Rusya'nın yeni nesilleri 25 yılı aşkın süredir Putin'in yönetimi altında yaşıyor ve onun hastalıklı fikirlerine maruz kalıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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        #Ukrayna
        #rusya
        #ABD
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