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        Haberler Magazin Yönetmen Olgun Özdemir, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Yönetmen Olgun Özdemir, hayatını kaybetti

        'Kızım Gibi Kokuyorsun' ve 'Tatlı Süt Köpüğü' filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir, kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 23:05 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:13
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          Yönetmen Olgun Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Özdemir’in vefatını, Film Yönetmenleri Derneği duyurdu.

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          Açıklamada; "Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir’i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

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          Olgun Özdemir'in hayatını kaybetmeden saatler önce bu fotoğrafı paylaştığı görüldü.

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          Hayata geçirdiği projelerle ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Olgun Özdemir’in cenazesi, perşembe günü ikindi namazının ardından İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camii'den kaldırılacak.

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          OLGUN ÖZDEMİR KİMDİR?
          18 Ağustos 1974’te İzmir’in Buca ilçesinde dünyaya gelen Olgun Özdemir, sinema dünyasına kısa film, belgesel ve uzun metrajlı filmleriyle önemli katkılarda bulundu. İlkokul eğitimini Almanya’da tamamlayan Özdemir, İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1991'de İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne başladı. Ancak sinemaya olan tutkusu nedeniyle 1994’te Almanya’nın Köln kentinde Medya Akademi Reji Bölümü’ne geçiş yaptı.

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          Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsü'nün sinema atölyesi çalışmalarına katılan Olgun Özdemir, hem Türkiye’de hem de Almanya’da birçok kısa film ve belgesel projesine imza attı.

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          Özdemir’in filmografisi ve aldığı ödülleri;
          2015: Vicdan Ağacı
          2016: Mor Ufuklar
          2019: Kızım Gibi Kokuyorsun
          2022: Tatlı Süt Köpüğü
          Uluslararası Lyon Film Festivali... Vicdan Ağacı (En İyi Film)
          The 12 Months Film Festivali... Vicdan Ağacı (En İyi Film / İzleyici Özel Ödülü)

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