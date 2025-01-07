Elon Musk'ın aşırı sağcı AfD hakkındaki açıklamalarına tepki sürüyor

Dünyanın en zengin ismi, SpaceX, Tesla ve sosyal medya platformu X'in sahibi ve Donald Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk'ın Almanya'daki aşırı sağcı AfD partisi hakkındaki açıklamaları nedeniyle Avrupalı liderler tarafından peş peşe eleştirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Musk'a yönelik eleştirilerine dahil oldu.

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Macron, Elon Musk'ı önümüzdeki ay Almanya'da yapılacak erken seçimler de dahil olmak üzere kıtanın demokratik süreçlerine doğrudan müdahale etmekle suçladı. Macron, "On yıl önce, dünyanın en büyük sosyal ağlarından birinin sahibinin yeni bir uluslararası gerici hareketi destekleyeceğini ve Almanya'daki seçimler de dahil olmak üzere seçimlere doğrudan müdahale edeceğini kim tahmin edebilirdi ki" dedi.

REKLAM Daha önce Musk ile yapıcı bir ilişki kuran ve en son onu Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılışına davet eden Macron, Fransız büyükelçilerine yaptığı bir konuşmada, milyarderin adını anmaktan kaçındı, tıpkı Norveç'in merkez sol başbakanı Jonas Gahr Støre'nin yaptığı gibi. NORVEÇ BAŞBAKANI: ENDİŞE VERİCİ BULUYORUM Norveç Başbakanı Støre, dün kamu yayıncısı NRK'ya yaptığı açıklamada, "Sosyal medyaya muazzam erişimi ve büyük ekonomik kaynakları olan bir adamın diğer ülkelerin iç işlerine bu kadar doğrudan karışmasını endişe verici buluyorum. Demokrasiler ve müttefikler arasındaki işler böyle olmamalı." demişti.

Musk'ın Norveç siyasetine doğrudan müdahil olması durumunda ne olacağı sorusuna yanıt olarak Støre, Eylül ayında genel seçimle karşı karşıya olan ülkenin politikacılarının "bu tür çabalara karşı uyarmalarını ve kendilerini bu çabalardan uzak tutmalarını" umduğunu ekledi. REKLAM SCHOLZ: BUNA SOSYAL MEDYA SAHİPLERİ KARAR VEREMEYECEK Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz günlerde Musk'a yönelik yaptığı açıklamada, ülkesinde bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini, buna sosyal medya sahiplerinin karar veremeyeceğini söylemişti.

Scholz, geleneksel yılbaşı konuşmasında isim vermeden aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) öven Elon Musk'ı eleştirmişti. Olaf Scholz, Almanya'da bundan sonra ne olacağını vatandaşların belirleyeceğini vurgulayarak, "Buna sosyal medyanın sahipleri karar vermeyecek. Tartışmalarımızda bazen fikir ne kadar aşırı olursa, ilginin de o kadar fazla olduğu izlenimini edinebilirsiniz. Ancak Almanya'da bundan sonra ne olacağını belirleyenler en yüksek sesle bağıranlar değil, büyük çoğunluğu mantıklı ve düzgün insanlar olacak." ifadelerini kullanmıştı.

STARMER: MUSK YANLIŞ BİLGİ YAYIYOR İngiliz başbakanı Keir Starmer de dün yaptığı açıklamada, Musk'ın yalan ve yanlış bilgi yaydığını ve insanlarını etkilendiğini söyledi. Musk ise Starmer'e yönelik yeni bir kamu soruşturması talep etti ve İşçi Partisi başbakanını istifaya çağırdı. Musk daha sonra yeni bir X gönderisinde başbakanı "tamamen aşağılık" olarak tanımladı. REKLAM MUSK'IN "ALMANYA'YI SADECE AfD KURTARABİLİR" AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ni (AfD) överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede, AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirmişti.