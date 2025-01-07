Nvidia, kişisel AI süper bilgisayarı 'Project Digits'i tanıttı

Grafik işleme birimleri (GPU'lar) ve yapay zeka teknolojilerinde dünya lideri konumunda bulunan Nvidia, CES 2025'te beklentileri karşılayan bir tanıtım gerçekleştirdi. Şirket, yapay zeka dünyasını sarsacak bir yenilik ile tüketicilerin karşısına çıktı. Nvidia, CES 2025'te kişisel AI süper bilgisayarı 'Project Digits'. Bu kompakt cihaz, Nvidia'nın güçlü Grace Blackwell donanım platformunu kullanıcılara sunuyor.

REKLAM advertisement1 Bu kişisel yapay zeka süper bilgisayar, Nvidia'nın en gelişmiş donanım platformu olan Grace Blackwell Superchip ile güçlendiriliyor. Grace Blackwell Superchip, Nvidia'nın en güçlü GPU'su olan Blackwell ve 20 çekirdekli Grace CPU'yu bir araya getiriyor. Ayrıca, cihaz 128 GB birleşik bellek ve 4 TB NVMe depolama kapasitesine sahip. REKLAM YAPAY ZEKANIN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDEBİLİRİZ" CES 2025 konuşmasında şirket CEO'su Jensen Huang, Project Digits'in amacını, "Digits, herkesin masasında bir yapay zeka süper bilgisayarı olacak. Bu platform, geleceğin yapay zekasını inşa etmek için gerekli araçları geliştiricilere uygun maliyetle sunmayı hedefliyor" sözleriyle açıkladı.

Huang, bu cihazın geliştiriciler, öğrenciler ve araştırmacılar için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı ve "Digits, milyonlarca geliştiriciyi güçlendirmek için tasarlandı. Yapay zekanın geleceğini birlikte inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı. 200 MİLYAR PARAMETREYE KADAR MODELLER ÇALIŞTIRABİLİYOR AI araştırmacıları, veri bilimcileri ve öğrenciler için özel olarak tasarlanan Project Digits, Nvidia'nın yeni GB10 Grace Blackwell Süperçip'ini içeriyor. Bu çip, AI modellerini prototipleme, ince ayar yapma ve çalıştırma için saniyede bir petaflop'a kadar hesaplama performansı sunuyor. Nvidia, tek bir Project Digits biriminin 200 milyar parametreye kadar modeller çalıştırabileceğini iddia ediyor.

REKLAM GB10, Nvidia Blackwell GPU ve 20 çekirdekli Nvidia Grace CPU'yu bir araya getiriyor. Project Digits'in içinde, çipler 128GB bellek ve 4TB'a kadar flash depolama ile bağlantılı. Nvidia, iki Project Digits makinesinin birlikte çalıştırılarak 405 milyar parametreye kadar modelleri çalıştırabileceğini belirtiyor. Project Digits, bağımsız bir deneyim sunabilir veya bir Windows veya Mac PC'ye bağlanabilir.

FİYATI 3 BİN DOLAR Ancak, bu cihaz ucuz değil. Nvidia, Project Digits makinelerinin 3.000 dolardan başlayan fiyatlarla Mayıs ayında "en üst ortaklardan" temin edilebileceğini söyledi. Bu nedenle, herkes kendi Project Digits birimine sahip olamayacak. Huang, bu cihazın bir pazarı olduğuna inanıyor ve "Project Digits ile Grace Blackwell Süperçip, milyonlarca geliştiriciye ulaşacak. Her veri bilimcinin, AI araştırmacısının ve öğrencinin masasındaki bir AI süper bilgisayarı, onların AI çağını şekillendirmelerini ve dahil olmalarını sağlar" dedi.

RTX BLACKWELL GPU AİLESİ DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI Nvidia, CES 2025'teki açılış konuşmasında yeni RTX Blackwell ailesi GPU'larını tanıttı. Serinin merkezinde yer alan RTX 5090, 92 milyar transistör, 4,000 AT TOPS, 380 ışın izleme TFLOPS ve 1.8 TB/s bant genişliği ile dikkat çekiyor. Nvidia, yeni premium GPU'nun RTX 4090'a göre iki kat daha fazla performans sunabildiğini iddia ediyor. REKLAM RTX 5090, 2.000 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Diğer modeller olan RTX 8050, 5070 Ti ve 5070 ise sırasıyla 999, 749 ve 549 dolar olacak. 5070 modelini kullanan laptoplar, bağımsız 5090'dan çok daha ucuza mal olacak.

Nvidia, 50 serisinin "AI destekli rendering, sinirsel gölgelendiriciler, dijital insan teknolojileri, geometrik ve aydınlatma gibi alanlarda çığır açtığını" belirtiyor. OTOMOTİV DEVİ İLE TEKNOLOJİ ORTAKLIĞI Bütün bunların yanı sıra Nvidia CES 2025'teki sunumunda Japon otomobil devi Toyota ile de ortaklık yapacağını duyurdu. Nvidia ve Toyota, yeni nesil araçlar için otonom sürüş yeteneklerini hayata geçirecek bir işbirliği yapma kararı aldı. Bu yeni dönemde, Nvidia'nın Drive AGX Orin süper bilgisayarı ve DriveOS işletim sistemi, Toyota'nın gelecekteki otonom sürüş teknolojilerini desteklemek için kullanılacak. Nvidia, daha önce de Toyota ile iki farklı bulut tabanlı bilgisayar sistemi üzerinde çalışmıştı, ancak bu kez şirket, otomotiv sektörüne odaklanarak büyük bir adım atıyor.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, CES 2025 etkinliğinde yaptığı sunumda bu ortaklığı duyurdu. Huang, otonom sürüş teknolojisinin önümüzdeki yıllarda trilyon dolarlık bir pazar potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu işbirliği, Nvidia'nın otomotiv sektöründeki büyüme stratejilerinin bir parçası olarak görülüyor ve şirketin bu alandaki iddialarını güçlendiriyor. Toyota ise, otonom sürüş yeteneklerine sahip araçlar geliştirerek, güvenlik, konfor ve verimlilik alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmeyi hedefliyor. Nvidia'nın ileri düzey yapay zeka ve bilgi işlem çözümleriyle desteklenen bu projeler, otomotiv sektöründe önemli bir dönüm noktası olacak.