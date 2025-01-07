DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel ile Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Gökçe Gökçen'i ziyaret etti.

DEM Parti dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ardından da AK Parti heyetini ziyaret etmişti.

EN UZUN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

DEM Parti'nin 1,5 saat ile en uzun görüşmeyi CHP heyetiyle yaptı.

Görüşme sonrası önce CHP lideri Özgür Özel yaptı. Özel, "Kendilerini dinledik ve içinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak, ilk baştan beri, Türkiye'nin 50 yıllık sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası için beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi dile getirdik. Bundan sonra da önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız bu sürecin Meclis öncülüğünde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Herhangi bir şüphemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Toplumsal mutabakatın önde olduğunu ifade ettik. Şehit aileleri ve gazilerin de bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan, duyguları göz önüne alınarak, sözlerini söyleyebilecek mekanizmaların oluşturulmasını ifade ettik. Barışa yönelik atılacak adımlarda pazarlık olmaksızın herkesin gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak için ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Bundan sonraki adımların demokratik ve hukuki alanda olmasını önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin kaybetmesini önleyip yarınlara umutla bakabilmek" dedi.