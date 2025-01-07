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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den CHP'ye ziyaret | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

        DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret etti. 1,5 saat süren görüşme sonrası yapılan açıklamada Özgür Özel, sürecin Meclis'te yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Sırrı Süreyya Önder ise "Evlatlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:15
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        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
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        DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel ile Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Gökçe Gökçen'i ziyaret etti.

        DEM Parti dün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ardından da AK Parti heyetini ziyaret etmişti.

        EN UZUN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

        DEM Parti'nin 1,5 saat ile en uzun görüşmeyi CHP heyetiyle yaptı.

        Görüşme sonrası önce CHP lideri Özgür Özel yaptı. Özel, "Kendilerini dinledik ve içinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak, ilk baştan beri, Türkiye'nin 50 yıllık sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası için beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi dile getirdik. Bundan sonra da önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız bu sürecin Meclis öncülüğünde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Herhangi bir şüphemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Toplumsal mutabakatın önde olduğunu ifade ettik. Şehit aileleri ve gazilerin de bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan, duyguları göz önüne alınarak, sözlerini söyleyebilecek mekanizmaların oluşturulmasını ifade ettik. Barışa yönelik atılacak adımlarda pazarlık olmaksızın herkesin gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak için ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Bundan sonraki adımların demokratik ve hukuki alanda olmasını önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin kaybetmesini önleyip yarınlara umutla bakabilmek" dedi.

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        DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder de, "Önerileri, katkıları ve endişeleri dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar anlamlı. Bu dar bir kesimin siyasi manevrası değil, toplumun geleceğini ilgilendirdiği için hepsi için çare ve çözüm bulmak zorundayız. Evlatlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız."

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