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        Haberler Dünya İstanbul listenin ilk sırasında: Sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor! | Dış Haberler

        İstanbul listenin ilk sırasında: Sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!

        INRIX'in trafik yoğunluğunu derlediği verilerine göre, İstanbul sürücülerin trafikte en çok kaldığı şehir oldu. İstanbul'da sürücüler, yılda ortalama olarak 105 saat trafikte kalırken, İstanbul'u 102 saatle New York ve Chicago takip ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:53
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        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
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        37 ülkede yaklaşık bin şehirdeki trafik verilerini derleyen INRIX, 2024 Küresel Trafik Listesini paylaştı. Listenin başında yer alan İstanbul, sürücülerin yılda 105 saatini trafikte geçirdiği şehir oldu.

        INRIX tarafından hazırlanan "Trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu 10 şehir" listesi, İstanbul’un dünya genelinde trafiği en yoğun şehir olduğunu gösterdi. Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en kalabalık metropolü İstanbul'da trafik yıllardır en büyük problem.

        ABD'DEN İLK 25'TE 10 ŞEHİR VAR

        İstanbul'u 102 saatle New York ve Chicago takip ediyor. ABD basınına göre, ABD'de çalışanların ofise dönmeye başlamasıyla trafik yoğunluğu yeniden arttı, ülkeden 10 şehir listenin ilk 25'ine girdi.

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        INRIX'te ulaşım analisti ve 2024 Küresel Trafik Puan Listesi'ni hazırlayan Bob Pishue, "2020'den bu yana her yıl, trafiğin pandemi öncesine doğru kademeli olarak arttığını görüyoruz" dedi.

        Pishue, "ABD hala 2020 öncesi trafik seviyelerinin gerisinde olsa da özellikle San Jose, San Francisco ve Seattle gibi teknoloji yoğun bölgelerde uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin geri çekilmesi, şehir merkezine daha çok insanın gelmesine neden oldu ; bu da metropol ekonomileri için iyi bir işaret. Veriler ayrıca, şehir merkezinin hayata dönmesiyle cumartesi ve pazar akşamları daha fazla ekonomik faaliyet olduğunu gösteriyor."

        Pishue şöyle devam etti: "Trafik ekonomik refahın bir göstergesi olabilir, ancak ironik olarak, kendi başına ekonomiler için bir engeldir. Trafikte bekleyerek geçirilen her dakika para ve üretkenlik kaybına neden olur."

        Avrupa'da en yoğun trafiğin olduğu şehir ise İngiltere'nin başkenti Londra oldu. Londra 101 saatler listenin 4. sırasında. Listenin 5. sırasında Mexico City ve Paris 97 saatle yer aldı.

        Cape Town'da sürücüler 94 saatini, Jakarta'da 89 saatini, Los Angeles'ta 88 saatini ve Brisbane ise 84 saatini kaybediyor.

        NEW YORK'TA TRAFİK YOĞUNLUĞU ÜCRETİ

        Diğer yandan, geçtiğimiz günlerde ABD'de trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı. Uygulamaya göre, Central Park'ın güneyindeki Empire State, Times Square ve Wall Street çevresindeki bölgelere araçlarıyla girecek kişiler, günlük 9 dolara kadar ücret verecek.

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