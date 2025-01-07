Jennifer Lopez ile Ben Affleck resmen boşandı

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırarak boşanma şartlarını resmen kesinleştirdi. Mahkeme belgelerine göre; her iki taraf da dostça görünen ayrılık şartları üzerinde anlaştı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 2022'de Las Vegas'ta düzenlenen bir törenle başlayan evlilikleri, 26 Nisan'da ayrılıkla ve ardından Lopez'in Ağustos 2024'te açtığı boşanma davasıyla sona erdi. Lopez'in Affleck'e boşanma davası açmasından tam 20 hafta sonra anlaşmaya vardılar.