Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!

Kan donduran olay, dün Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Engin Çelik (51) ile Ayşe Çelik (46) arasında araçla seyir halindeyken boşanma meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada eline silahı alan Engin Çelik arka koltukta oturan eşinin başına ateş etti.

Katil zanlısı, eşinin cansız bedenini aracın arka koltuğuna koyup yola devam etti. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan cani, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan Engin Çelik, kaçmaya başladı. Polis de kaçan aracı yakalamaya çalıştı.

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BİRLİKTE BOŞANMA DİLEKÇESİ VERMİŞLER

İddiaya göre ikili dün birlikte boşanma dilekçesi verdiler bugün ise aralarında bu sebepten yine tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığı öne sürüldü. Araç içerisinde 2 adet kovan ve 1 silah ele geçirildi. Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı adliyeye sevk edildikten sonra olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre, Ayşe Çelik olay günü Çağlayan Adliyesi'ne giderek boşanma dilekçesini verdi. Ardından eşi Engin Çelik’i arayarak imza atması için adliyeye çağırdı. Adliyeye imza için gelen Engin Çelik, ardından eşini Alibeyköy Otogarına götürmek için yola çıktı. Yolda boşanma davasıyla ilgili tartışma çıkınca Engin Çelik arka koltukta oturan eşini silahla ateş ederek öldürdü. Ardından cesedi yok etmek için ormanlık alana giderken polisin dur ihtarıyla karşılaştı. Dur ihtarına uymayınca yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.