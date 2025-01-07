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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!

        İstanbul Sultangazi'de dün boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildikten sonra cansız bedeni aracın bagajına konulan Ayşe Çelik cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre caninin, adliyedeki işlemlerden sonra eşini Alibeyköy'de otogara bırakmak için aracına aldığı, burada yaşanan tartışmanın ardından kendisini silahla vurarak öldürdüğü belirlendi

        Giriş: 07.01.2025 - 13:03 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:25
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        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
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        Kan donduran olay, dün Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Engin Çelik (51) ile Ayşe Çelik (46) arasında araçla seyir halindeyken boşanma meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada eline silahı alan Engin Çelik arka koltukta oturan eşinin başına ateş etti.

        Katil zanlısı, eşinin cansız bedenini aracın arka koltuğuna koyup yola devam etti. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan cani, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan Engin Çelik, kaçmaya başladı. Polis de kaçan aracı yakalamaya çalıştı.

        Yaşanan kovalamaca sırasında Engin Çelik'in kullandığı aracın önü Sultangazi'de polis ekipleri tarafından kesildi. Şüpheli gözaltına alınırken, durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda otomobilin arka koltuğunda kadın cesedi çıktı. Cesedin Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'e ait olduğu öğrenildi.

        CİNAYET BÜROYA GÖTÜRÜLDÜ

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Engin Çelik sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

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        BİRLİKTE BOŞANMA DİLEKÇESİ VERMİŞLER

        İddiaya göre ikili dün birlikte boşanma dilekçesi verdiler bugün ise aralarında bu sebepten yine tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığı öne sürüldü. Araç içerisinde 2 adet kovan ve 1 silah ele geçirildi. Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Katil zanlısı adliyeye sevk edildikten sonra olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre, Ayşe Çelik olay günü Çağlayan Adliyesi'ne giderek boşanma dilekçesini verdi. Ardından eşi Engin Çelik’i arayarak imza atması için adliyeye çağırdı. Adliyeye imza için gelen Engin Çelik, ardından eşini Alibeyköy Otogarına götürmek için yola çıktı. Yolda boşanma davasıyla ilgili tartışma çıkınca Engin Çelik arka koltukta oturan eşini silahla ateş ederek öldürdü. Ardından cesedi yok etmek için ormanlık alana giderken polisin dur ihtarıyla karşılaştı. Dur ihtarına uymayınca yapılan kovalamaca sonucu yakalandı.

        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
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        #Engin Çelik
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