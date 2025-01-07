AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS'a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ETIAS'ın vizeden muaf ülkelerin vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kısa süreli (180 günlük süre içinde 90 gün) girişlerinde uygulanacak yeni bir seyahat şartı olduğu belirtildi.

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Yolcuların seyahatlerinden önce ETIAS seyahat izni almaları gerekeceği kaydedilen açıklamada, sistem hayata geçtiğinde yolcuların ETIAS'ın resmi web sitesinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi.

📢 ETIAS ile İlgili Açıklama



Türkiye ETIAS'ın parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek.



Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi’ne (ETIAS) ilişkin ayrıntılar ve daha fazla bilgi için👇🏻https://t.co/XEJotIM21r

🇪🇺🇹🇷 pic.twitter.com/dzVz8bUBe6 — AB Türkiye Delegasyonu🇪🇺EU Delegation to Türkiye (@EUDelegationTur) January 6, 2025 Açıklamada, ETIAS'ın bir vize olmadığı, elektronik bir seyahat izni olduğu vurgulanarak, şu bilgiler verildi: "Türkiye vizeden muaf bir ülke olmadığı için Türk vatandaşları ETIAS kapsamına girmemektedir. Türk vatandaşlarının AB'nin dış sınırlarından geçmek için ETIAS seyahat iznine değil, vizeye ihtiyaçları olacaktır. ETIAS onlar için geçerli olmadığından, vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (örneğin diplomatik pasaport veya 'yeşil pasaport' sahipleri) ETIAS seyahat iznine başvurmaları gerekmeyecektir. Bu kişiler vizesiz ve ETIAS seyahat izni olmadan seyahat edebileceklerdir."

ETIAS'ın hayata geçmesinin, bir başka büyük ölçekli AB bilgi teknolojisi sistemi olan Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) faaliyete geçmesiyle bağlantılı olduğu aktarılan açıklamada, EES ile Şengen Bölgesi’ne kısa süreli kalış için seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş, çıkış ve giriş reddi işlemlerinin elektronik kayıtlarının tutulmasının ve bu sistemin pasaport damgalamanın yerine geçmesinin amaçlandığı kaydedildi.

4 Aralık 2024'te komisyonun EES'in aşamalı olarak faaliyete geçmesini sağlayacak bir tüzük teklifi sunduğu ve bu teklifin şu anda AB'nin ortak yasa koyucularının önünde olduğu belirtilen açıklamada, ortak yasa koyucular teklif üzerinde bir anlaşmaya vardıklarında, EES'in aşamalı olarak devreye sokulacağı aktarıldı. Açıklamada, komisyonun EES'in mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmesine imkan vermek için müzakerelerin hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inandığı, ETIAS'ın EES'in aşamalı olarak devreye alınmasının ardından mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçeceği bildirildi.

YEŞİL VE GRİ PASAPORTTA YENİ DÖNEM TARTIŞMALARI Son günlerde AB ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişe dair haberler sosyal medyada ve pek çok haber sitesinde yer almıştı. Buna göre Avrupa Birliği Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi ETIAS, 2025’in ilk yarısı Almanya, Fransa ve Hollanda da yürürlüğe girecek, gri ve yeşil pasaport sahipleri uçağa binmeden önce ETIAS’tan onayı beklenecek, onay gelmez ya da ret gelirse kişi bu ülkelere giriş yapamayacaktı.

Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden haberlere ilişkin yalanlama gelmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada konuya açıklık getirilerek "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir" denildi. Açıklamada "Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi-ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği iddiası asılsızdır" diye eklendi.

📌Bazı basın yayın organlarında yer alan “Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek” iddiası doğru değildir.



Avrupa Birliğinin resmi web sitesinde yapılan açıklamada, 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerin… pic.twitter.com/Ef89O09IYj — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 5, 2025 ETIAS NEDİR? ETIAS seyahat yetkisi, 30 Avrupa ülkesinden herhangi birine seyahat eden vizeden muaf vatandaşlar için bir giriş gereksinimi olarak tanımlanıyor. REKLAM Sınır güvenliğinin sağlanması, gümrük denetiminin güçlenmesi ve yolculara zaman kazandırmanın ana amaç olarak açıklandığı bu sistemde 18-70 yaş aralığındaki kişiler, belli bir ücret karşılığında gerekli seyahat belgelerini sisteme yüklüyor ve bir ön değerlendirme sürecinden geçiyorlar. Onaylanırsa giriş yapabilirken, ret alması durumunda bu kişi belirtilen AB ülkelerine giremiyor.

ETIAS seyahat yetkisi üç yıl veya başvuruda kullandığınız pasaportun süresi dolana kadar geçerli sayılıyor. Yeni bir pasaport alınması durumunda da bu 7 euroluk ETIAS'ı tekrar almanız gerekiyor. TÜRKİYE, AB'NİN RESMİ SAYFASINDA DA LİSTEDE GÖRÜNMÜYOR AB Türkiye Delegasyonu ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin de açıkladığı gibi Avrupa Birliği'nin kendi sitesinde de böyle bir bilgi yer almıyor. Son olarak 11 Kasım 2024'de güncellenen listede uygulama 30 Avrupa ülkesinden herhangi birine seyahat eden vizeden muaf ülke vatandaşları için geçerli. Türkiye zaten böyle bir vize muafiyeti kapsamında normal koşullarda da yer almıyor.