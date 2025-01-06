Galatasaray'da Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
Yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve devre arasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Victor Osimhen için, 2 farklı iddia birden gündeme geldi.
- 1
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için iki farklı iddia gündeme geldi.
- 2
"OSIMHEN G.SARAY'DA KALACAK"
Sky'da yer alan habere göre, Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak. Nijeryalı yıldız için çıkan haberde, "Galatasaray, Osimhen'in sezonu İstanbul'da tamamlayacağına yüzde yüz ikna olmuş durumda" ifadeleri yer aldı.
- 3
Osimhen'in başka bir takıma transferi için şu anda bir görüşmenin de olmadığı belirtildi.
-
- 4
SPORTİF DİREKTÖR İSTANBUL'DA
Öte yandan La Repubblica'da yer alan habere göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana Osimhen'i yakından takip etti. Manna, 26 yaşındaki golcü futbolcu için İstanbul'a da geldi.
- 5
MANCHESTER UNITED'A RET!
Manna, Osimhen'i ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın teklifiyle ilgili Nijeryalı yıldız ile görüştü. Sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen Osimhen, Manchester United'ın bu teklifini kabul etmedi.
- 6
DEVRE ARASI 81, SEZON SONU 75 MİLYON EURO
La Repubblica'da yer alan haberde, Napoli'nin Osimhen'in devre arasında başka bir takıma transfer olması durumunda 81 milyon euro kazanacağı, sezon sonunda ise bu bedelin 75 milyon euro olduğu ifade edildi.
-
- 7
"G.SARAY GELSİN ALSIN!"
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in ise bu gelişmelerin ardından, "Bırakın olduğu yerde kalsın, Galatasaray'a söyleyin onu alsın" tepkisinde bulunduğu kaydedildi.
- 8
Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta sahaya çıktı. Osimhen, bu maçlarda 13 gol attı ve 5 asist yaptı.
- 9