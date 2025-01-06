Galatasaray'da Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!

DEVRE ARASI 81, SEZON SONU 75 MİLYON EURO

La Repubblica'da yer alan haberde, Napoli'nin Osimhen'in devre arasında başka bir takıma transfer olması durumunda 81 milyon euro kazanacağı, sezon sonunda ise bu bedelin 75 milyon euro olduğu ifade edildi.