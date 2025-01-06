Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        47
        Fenerbahçe
        FB
        39
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        33
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        Beşiktaş
        BJK
        27
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Osimhen için 2 farklı transfer iddiası! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!

        Yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve devre arasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Victor Osimhen için, 2 farklı iddia birden gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 20:30 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için iki farklı iddia gündeme geldi.

        • 2

          "OSIMHEN G.SARAY'DA KALACAK"

          Sky'da yer alan habere göre, Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlayacak. Nijeryalı yıldız için çıkan haberde, "Galatasaray, Osimhen'in sezonu İstanbul'da tamamlayacağına yüzde yüz ikna olmuş durumda" ifadeleri yer aldı.

        • 3

          Osimhen'in başka bir takıma transferi için şu anda bir görüşmenin de olmadığı belirtildi.

        • 4

          SPORTİF DİREKTÖR İSTANBUL'DA

          Öte yandan La Repubblica'da yer alan habere göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana Osimhen'i yakından takip etti. Manna, 26 yaşındaki golcü futbolcu için İstanbul'a da geldi.

        • 5

          MANCHESTER UNITED'A RET!

          Manna, Osimhen'i ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın teklifiyle ilgili Nijeryalı yıldız ile görüştü. Sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen Osimhen, Manchester United'ın bu teklifini kabul etmedi.

        • 6

          DEVRE ARASI 81, SEZON SONU 75 MİLYON EURO

          La Repubblica'da yer alan haberde, Napoli'nin Osimhen'in devre arasında başka bir takıma transfer olması durumunda 81 milyon euro kazanacağı, sezon sonunda ise bu bedelin 75 milyon euro olduğu ifade edildi.

        • 7

          "G.SARAY GELSİN ALSIN!"

          Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in ise bu gelişmelerin ardından, "Bırakın olduğu yerde kalsın, Galatasaray'a söyleyin onu alsın" tepkisinde bulunduğu kaydedildi.

        • 8

          Galatasaray'ın da bonservisini almak istediği Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta sahaya çıktı. Osimhen, bu maçlarda 13 gol attı ve 5 asist yaptı.

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Kanada Başbakanı istifa etti
        İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Habertürk Anasayfa