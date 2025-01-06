Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

Fenerbahçe, Süper Lig’de son oynadığı Hatayspor karşılaşmasından 2-1 galip ayrılmasına rağmen, hakem kararlarına yönelik tepkilerle gündeme oturdu.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, bugün bir araya gelerek "acil durum toplantısı" gerçekleştirecek.

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Toplantıda son dönemde sıkça tartışma konusu olan hakem kararlarının yanı sıra Türkiye Kupası'na katılıp katılmama kararı ve kulübün genel gündeminin de ele alınması planlanıyor.

AHMET SELİM KUL: FENERBAHÇE BENCE TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAYACAK HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, HT Spor Gündem programında, "Ali Koç'un düşüncesi kupaya çıkmamak." ifadelerini kullandı. Ahmet Selim Kul konuya ilişkin, "Fenerbahçe bence Türkiye Kupası'na katılmayacak. Fenerbahçe 'sürekli bizden iyi niyet bekleniyor ancak hakem kararlarında bir düzelme yok' diyor. Ali Koç'un düşüncesi kupaya çıkmamak" dedi.

💥 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu 16.00'da toplanacak!



🎙️ @ahmetselimkul: Fenerbahçe bence Türkiye Kupası'na katılmayacak. Fenerbahçe 'sürekli bizden iyi niyet bekleniyor ancak hakem kararlarında bir düzelme yok' diyor. Ali Koç'un düşüncesi kupaya çıkmamak. pic.twitter.com/V3QzbeuIWD — HT Spor (@HTSpor) January 6, 2025 ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolundaki hakem hatalarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. Türkiye’de adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu an Türkiye’de futbolda adalet yok.”