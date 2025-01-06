Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası transfer zirvesi!
Süper Lig'i namağlup götüren Galatasaray'da gözler transfere döndü. Sarı-kırmızılı kulübün transfer komitesi bir araya gelirken yol haritası da şekillendi. Lyon'dan Mikautadze'nin yanı sıra PSG'den Milan Skriniar transferleri için masada olan Cimbom somut adımlar atma kararı aldı. İşte detaylar...
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Ligin flaş ekibi Göztepe’yi 2-1’le geçen Galatasaray’da gözler artık transfere çevrildi. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek bir oyuncu ile sağ bekte de oynayabilen bir stoper arayan sarı-kırmızılılarda flaş gelişme yaşandı.
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Başkan Dursun Özbek, Teknik direktör Okan Buruk, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukçu, İbrahim Hatipoğlu ile scout ekibi üyeleri durum değerlendirmesi için bir toplantı gerçekleştirdi.
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Okan Buruk’un fikirleri alınırken idareciler ise yürütülen görüşmelere ve kaynak çalışmalarına dair son bilgileri aktardı. İlgilenilen oyuncular masaya yatırılırken Okan Buruk da kulübün şartlarının isteklerinden daha önemli olduğunu ifade etti.
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Lyon’dan Mikautadze’nin yanı sıra PSG’den Milan Skriniar transferleri için masada olan Cimbom somut adımlar atma kararı aldı.
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Mikautadze için 25 milyon Euro’nun üzerinde bir gelir bekleyen Lyon ile bugün yeniden masaya oturulacak. 17 milyon Euro’luk ilk teklifi reddedilen sarı-kırmızılılar revizeli teklifini Fransız kulübüne iletecek.
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Galatasaray net bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro önerecek. Cimbom’un teklif paketinde 20 milyonun yanı sıra 3 milyon Euro’luk da bonus maddeleri yer alacak. Sarı-kırmızılı yetkililer oyuncu satmak durumunda bulunan Lyon’un bu teklife ikna olmasını bekliyor.
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Galatasaray, Milan Skriniar’a ise belli bir süre verecek ve bu süre içerisinde kararını bildirmesini isteyecek. PSG’den yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper ikinci yarı için olan maaşının tamamını istiyordu.
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Sarı-kırmızılılar, 5 milyon Euro’luk kısmın yarısını ödemeyi PSG’ye teklif etti. PSG ise gözden çıkarmak istediği oyuncunun maaşını paylaşmaya sıcak bakmıyor.
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Skriniar ise 5 milyon Euro’luk ücretini almazsa Galatasaray’a gelmeyi düşünmüyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre Avrupa’nın dev kulüpleri de Skriniar ile ilgileniyor.
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Galatasaray stoper bölgesi için Montpellier’den Becir Omeragic ve Lens’tan Kevin Danso’yla da ilgileniyor.