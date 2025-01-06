Otomotiv pazarında yeni rekor beklentisi

Otomotiv pazarında, 2023'teki tarihi rekorun ardından 2024'te de yeni bir rekor sonuç bekleniyor.

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Veri şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Aralık ayında 160-170 bin adetlik bir satış beklentimiz var. Bu, sıfır kilometre araç pazarında 2023 yılı rekorunun kırılacağını gösteriyor. Bu bantta bir satış gerçekleşmese bile, geçen yılın aynı dönemindeki satış rakamlarına ulaşılacaktır ki bu da pazarın güçlü yapısını bir kez daha kanıtlar nitelikte" dedi.

Ocak-Kasım döneminde toplam pazar yüzde 0.5 küçülme ile 1 milyon 100 bin adedi bulmuştu. Bu sonuç, 2023'te görülen tüm zamanların en yüksek satış adedinin bu yıl geçilmesi için Aralık ayında sadece 164 bin adet farkın kaldığını gösteriyor. Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri Haberi Görüntüle Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın'ın açıklamaları ile devam edecek olursak, Türkiye’de otomotiv sektörünün, güçlü tüketici talebi, ötelenmiş tüketici talebi, yenilenen kampanyalar ve pazarın dinamik yapısıyla 2025 yılında da canlılığını sürdüreceğini vurgulayan Yalçın, "Sıfır kilometre araç satışlarının 2025 yılında da 1 milyon adedin altına düşmesini beklemiyoruz. Elektrikli ve hibrit araç segmentinin artan cazibesi, sıfır kilometre araç pazarında büyümeyi destekleyecek önemli faktörlerden biri olacak. Yıl boyunca markalar tarafından sunulan finansman destekleri, kampanyalar ve yerel üretim teşvikleri, pazarın canlı kalmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

REKLAM 'YERLİLER AVANTAJLI DURUMA GEÇECEK' Yılın son haftasında devreye alınan yeni düzenlemeleri de değerlendiren Yalçın, "Yapılan düzenlemeyle engelli muafiyetinde araç yenileme süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Ayrıca ÖTV muafiyetinden yararlanacak araçlar için en az yüzde 40 yerli üretim şartı getirildi. Araç yenileme süresinin 10 yıla çıkarılması, engelli bireylerin araç değiştirme sıklığını azaltacaktır. Bu durum, 2025 yılında engelli ÖTV muafiyetli araç satışlarında düşüşe neden olabilir. Yüzde 40 yerlilik şartı ise, engelli bireylerin yerli üretim araçlara yönelmesini teşvik edecektir. Bu da yerli otomobil üreticileri için bir avantaj oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL PAZARINDA BÜYÜME BEKLENTİSİ Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el tarafındaysa 2024 yılında toplam satışın 7 milyon adedi aşarak yeni bir rekor kırmasını beklediklerini bildirdi. Cardata'nın öngörüsüne göre, ikinci el araç pazarındaki büyüme trendi 2025 yılında da devam edecek. Şirket, 2025’te ikinci el satışlarının 8-9 milyon adet aralığında gerçekleşmesini öngörüyor.

'2025 ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DÖNÜM NOKTASI OLACAK' Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin de, 2024 yılında otomotiv pazarındaki yüksek talebin, öngörülemez bir şekilde birçok dinamiğin bir araya gelmesiyle oluştuğunu vurguladı. Dağtekin, "İlk çeyrekte; yoğun ÖTV muaf satışları ve seçim öncesindeki hareketlilik talebi yukarı çekti. İkinci çeyrekte ise beklenenden farklı uygulanan GSR2 geçiş süreci öncesindeki stok temizleme kampanyaları pazarda ciddi bir hareketlilik sağladı. Yaz aylarından itibaren ise Avrupa’daki satışların azalmasıyla, üretim fazlasının Türkiye’ye yönlendirilmesi ciddi fiyat baskısıyla kampanya yoğun bir döneme vesile oldu. Tüm bunlara ek olarak, yeni oyuncuların pazara girişiyle rekabetin artması, tüketicilere cazip indirimler ve uygun finansman kampanyaları sundu. Sonuç olarak, kredi kısıtlamalarına rağmen, tüketiciler yıl boyunca süreklilik arz eden kampanyaları değerlendirerek satın alımlara yöneldi" dedi.

Dağtekin, toplam otomotiv pazarının 2025 yılında 800 bin ile 1 milyon adet arasında gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. 2025 yılının elektrikli araç (BEV) pazarında önemli bir dönüm noktası olacağını da kaydeden Dağtekin, "Yeni ürünlerin pazara girişi, Togg’un sedan versiyonunun etkisi ve teşviklerle desteklenen yeni yatırımlar BEV talebini artıracak. Tesla’nın düşük maliyetli bir modelini Türkiye pazarına sunma ihtimali, elektrikli araçların satış oranlarını daha da yukarı taşıyabilir. BEV’lerin 2024’te yüzde 10’a yaklaşan pazar payının 2025’te yüzde 15 bandını aşması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılı genelinde gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını bu akşam saatlerinde açıklayacak.