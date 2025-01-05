Ali Palabıyık, HT Spor'da Fenerbahçe-Hatayspor maçındaki kararları değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'la kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, HT Spor ekranlarındaki Çevre Kontrolü programında mücadeledeki pozisyonları yorumladı.

"Sahadaki hakem, VAR olmasaydı çünkü 1 ay sonra Yunanistan'a eğitime gidecek ve sonra UEFA'da maçlara çıkmaya başlayacak ve o çıkacağı maçlarda VAR olmayacak. Şimdi Oğuzhan Çakır'a bakıyoruz son yönettiği müsabakalarda özellikle büyük takımların çıkmış olduğu maçlarda cesaretle vermesi gereken, görmesi gereken tüm kararları VAR'la verdi. Kendi karar verdiği bir pozisyon yok henüz, o zaman UEFA'da bunu nasıl yapacaksın? Orada Gençler Ligi maçlarına çıkacak Konferans Ligi maçlarına çıkacak, orada VAR olmayan maçlar var."

"Erce için çok tehlikeli bir hareket çünkü Erce'nin eliyle kontrol edebileceği bir topa gergin bir ayakla orada Osayi Samuel'in yapmış olduğu tabanıyla özellikle ayağının ucuyla yapmış olduğu bir hareket mutlaka sarı kart gerektirirdi. Bu pozisyon için kırmızı kart beklentileri olmuş ama bence burada kırmızıya gerek yok. Oyuncunun niyeti tamamen top ama kaleci eliyle topu tuttuğu anda Erce'nin koluna tabanı geliyor bence burada sarı kart vermesi yeterli olurdu ancak sahada bunu göstermedi."

"Lamine Diack'ın yapmış olduğu hareketin mutlaka kartsız geçiştirilmemesi gerekiyordu. Orada bir sarı kart göstermiş olsaydı belki bu olayların önüne geçebilirdi. Aboubakar'da heralde yorgunluğun vermiş olduğu etkiyle son dakikalarda da çok etkisizdi kendisi. Bu pozisyonda Fred'e bir tepki gösterdi. O sırada Fred kendini yerde buldu. Oradaki müdahale kırmızı kartı gerektirir mi? Bence gerektirmez. Hakem doğru bir şekilde hem Fred'e hem de Aboubakar'a sarı kart göstererek oradaki pozisyonu doğru bir şekilde yönetti."

❓ Aboubakar'ın Fred'e yaptığı harekette karar doğru mu? 🤔



🎙️ Ali Palabıyık: "Kırmızı gerekmez, Lamine Diack'ın hareketi de kartsız geçiştirilmemeliydi." pic.twitter.com/UOv8gd0GfV — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2025

"KILAMA'NIN TADIC'E YAPTIĞI ÇOK NET SARI KART"

"3. dakikada daha maçın başında Kilama topa vurduktan sonra çok net bir şekilde gergin ayakla Tadic'in ayağına bastı. Hatta Tadic yerde kalmıştı o pozisyonda o pozisyon da çok net bir sarı kart o pozisyonu atlamaması gerekiyordu hakemin"

📺 Çevre Kontrolü



🎙️ Ali Palabıyık: "Kilama, Tadić'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart görmeliydi. Hakemin o pozisyonu atlamaması gerekiyordu." pic.twitter.com/6QcjNDXwBU — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2025

"PENALTI POZİSYONUNDA HAKEM KENDİ KARAR VERMELİYDİ"

"Bu pozisyonla alakalı pozisyon olur olmaz bir beklenti vardı zaten penaltıyla ilgili çünkü orada Oğuzhan Matur topla oynayamadı Erce de topla oynayamadı ve Szymanski tam topa vuracağı esnada Oğuzhan'ın yukarıdan bir müdahalesi var sonrasında da sol ayağına doğru bir müdahalesi var. Burada hakemin sahada karar vermesi gereken bir pozisyondu. Hakem burada penaltıyı çalmış olsa hiçbir şekilde VAR müdahale etmeli miydi etmemeli miydi? Bunu konuşmayacaktık. Kaldı ki pozisyondan sonra hakem VAR'a gidip uzun süre VAR'da izledi aslında çok da tatmin olmadı. Sonrasında sahaya dönüp vermiş olduğu penaltıdaki vücut dili hakemlik uygulaması için bence uygun değil. Kendi de inanmadığı için bir penaltıyı verdi aslında. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Hakem çağırıldığı için vermek zorunda kaldı."