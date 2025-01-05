Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bestemsu Özdemir'in ayrılık acısı 10 gün sürdü - Magazin haberleri

        Bestemsu Özdemir'in ayrılık acısı 10 gün sürdü

        Burak Deniz ile ayrılığını; "Herkes ayrılık acısı yaşıyor. Yaşamayan var mı?" şeklinde açıklayan Bestemsu Özdemir, yeni bir birlikteliğe başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 21:19 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in ilişkisi, 2023'ün yaz aylarında Bodrum'da bir eğlencede görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.

        "Ayrıldık"
        Haberi Görüntüle

        O günden sonra bir daha görüntülenmemeleri Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in ayrıldıkları yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. 2024'ün yaz aylarında tekrar görüntülenmeleriyle ayrılık iddialarının doğru olmadığı gözler önüne serildi.

        Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Özdemir, ayrılığı; "Çok da konuşmaya gerek yok bence bu konu hakkında. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim. Herkes ayrılık acısı yaşıyor. Yaşamayan var mı?'' şeklinde açıkladı.

        REKLAM

        Bestemsu Özdemir'in ayrılık acısı, 10 gün sürdü. Özdemir, Arnavutköy'deki bir mekânda yeni erkek arkadaşıyla görüldü. Özdemir, yeni ilişkisi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bestemsu Özdemir
        #burak deniz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Hatay'a yer vermedi!
        Fenerbahçe, Hatay'a yer vermedi!
        Anadolu buz kesti! Yağışlar azalıyor
        Anadolu buz kesti! Yağışlar azalıyor
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Ayrılık acısı 10 gün sürdü
        Bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Habertürk Anasayfa