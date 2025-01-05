Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, Nişantaşı'nda köpeğini gezdirirken görüntülendi.

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Katıldığı bir programda; “Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" açıklamasıyla eleştirilen Bennu Gerede; “Türk toplumu bunu hazır değilmiş” diyerek yeni bir söylemde bulundu.