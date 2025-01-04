Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı

Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmazken son 72 saatte İsrail saldırılarında 184 Filistinli öldü
İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. Son 72 saatte düzenlenen 94 hava saldırısında 184 Filistinli hayatını kaybederken Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren hiçbir hastane kalmadı.
Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in son 72 saatte Gazze Şeridi’ne düzenlediği 94 hava saldırısında 184 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ettiği belirtildi.
İsrail'in son 72 saatte düzenlediği 94 hava saldırısında 184 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de sivilleri ve altyapıyı hedef alan bu hava saldırılarının İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in son 72 saatte gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası zaten oldukça kısıtlı imkanlara sahip hastanelerin yaralılarla dolduğu ve İsrail ordusunun sivil savunma ekiplerinin cansız bedenlere ulaşmasını engellediği vurgulandı.
Kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere birçok bölgeye düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin naaşlarının hala sokaklarda ve enkaz altında olduğu, İsrail'in cenazelerin toplanmasına dahi izin vermeyerek uluslararası hukuka karşı ihlallerini sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 456 gündür Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı soykırımı sürdürdüğüne dikkati çekilerek, uluslararası toplumdan sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkına yönelik bu savaşı durdurması talep edildi.
GAZZE'NİN KUZEYİNDE HASTANE KALMADI
İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta ve yaralılara hizmet verecek hastane kalmadığı belirtildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin hizmet dışı kaldığı, artık hasta ve yaralılara hizmet vermediği belirtildi.
Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan, Beyt Hanun ve Endonezya olmak üzere 3 devlet hastanesi bulunduğu ve hepsinin İsrail tarafından hizmet dışı bırakılarak yıkıldığı ifade edildi.
Sağlık hakkının tüm yasa ve sözleşmelerle güvence altına alınan bir hak olduğuna işaret edilen açıklamada, ilgili uluslararası taraflara ölüme mahkum edilen çocuklar, hamile kadınlar, hastalar ve yaralılar dahil olmak üzere binlerce Filistinlinin mahrum bırakıldığı bu hakkın yeniden sunulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.