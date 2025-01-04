Doğru spor programı nasıl olmalı? Her gün egzersiz yapmak uzun vadede sorunlara yol açabiliyor!

HER GÜN SPOR YAPMANIN GÜVENLİLİĞİ

Her gün spor yapmak tamamen güvenli ve sağlıklı olabilir, ancak dengeli bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Özellikle, çok yoğun kardiyo egzersizlerini arka arkaya yapmamaya dikkat etmelisiniz. Vücudunuzu her gün zorlamak sakatlanmalara ve tükenmişliğe yol açabilir ve bu, hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştırabilir.