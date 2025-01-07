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        Haberler Dünya Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım | Dış Haberler

        Donald Trump: Kanada'nın ilhâkı için ekonomik güç kullanacağım

        ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump yaklaşık 1 aydır Grönland ve Kanada'nın ilhâk edilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Donald Trump son demecinde Kanada'ya karşı askeri güç kullanılmayacağını ancak ekonomik güç kullanılacağını belirtti. Trump diğer yandan Panama ve Grönland için ise askeri güç kullanma konusunda net bir şey söyleyemeyeceğini belirterek askeri seçeneği dışlamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 23:13 Güncelleme: 07.01.2025 - 23:39
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        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
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        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump bir süredir Kanada ve Grönland'ın ABD'ye ilhâk edilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor.

        Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunurken bunun askeri yolla değil ekonomik güç ile gerçekleştirileceğini ifade etti. Donald Trump "Aramızda yapay bir sınır var. Ancak daha da önemlisi finansal koruma. Kanada'yı finansal açıdan koruyoruz. Hiç ihtiyacımız olmayan ürünleri alarak onları ekonomik açıdan koruyoruz. Milyarlarca dolar harcıyoruz. Onların arabalarına ihtiyacımız yok. Biliyorsunuz onlardan araba alıyoruz, halbuki biz bu arabaları Detroit'te de üretebiliriz. Onlardan kereste alıyoruz, buna da ihtiyacımız yok. Bize süt satıyorlar ki süte de ihtiyacımız yok. Bizim epey sütümüz var. Kendimiz üretebiliriz. Peki niçin 200 milyar dolardan fazla para harcıyoruz? Trudeau'ya biz eğer bunlardan vazgeçersek ne olur diye sordum. O da "Kanada çözülür" dedi.

        Donald Trump ayrıca Avrupa Birliği ile de aralarında 350 milyar dolarlık ticaret açığı olduğuna dikkat çekerek Avrupa Birliği ile ilgili de harekete geçeceklerini ifade etti.

        "PANAMA KANALI VE GRÖNLAND İÇİN NET KONUŞAMAM"

        Donald Trump, Kanada'da askeri güç kullanmayacağını ifade ederken Panama Kanalı ve Grönland için aynı güvenceyi veremeyeceğini belirterek "Belki bir şeyler yapılabilir." dedi. Trump, Panama Kanalı üzerindeki Çin nüfuzunu dile getirerek bunun ekonomik güvenlik konusu olduğunu ifade etti.

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