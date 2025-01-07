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        Haberler Magazin Simge Esin'den, Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarına cevap - Magazin haberleri

        Simge Esin'den, Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddialarına cevap

        Sosyal medyada yayılan; Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Simge Esin, söylentilere yanıt verdi; "Görsellerdeki kişi ben değilim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 19:45 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:45
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          Sosyal medyada; Galatasaray ve milli takım forması giyen Barış Alper Yılmaz'ın model Simge Esin ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

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          Barış Alper Yılmaz, bu söylentilerin ortaya atılmasından kısa bir süre sonra takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekân çıkışında üç kadın arkadaşıyla görüntülendi.

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          Aşk iddialarına konu olan Simge Esin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söylentilere son noktayı koydu. Esin, sosyal medyada yayılan fotoğrafla ilgili olarak; "Paylaşılan görsellerdeki kişi ben değilim. Yapılan haberlerle hiçbir ilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram

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