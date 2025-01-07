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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sol beke yerli takviye! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sol beke yerli takviye!

        Galatasaray ligin ikinci yarısı için yerli bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un bu bölge için düşündüğü isimlerse ortaya çıktı.

        Giriş: 07.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:15
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        • 1

          Ismail Jakobs’un sakatlık geçmişi ve fiziksel yapısı Galatasaray’ın planlarını değiştirdi.

        • 2

          Senegalli futbolcunun dizinde bulunan bir problemin küçük sakatlıklara dönüşme ihtimali bulunuyor.

        • 3

          İkinci yarıda üç kulvarda mücadele edecek Galatasaray bu nedenle kadroyu alternatifli hale getirmek istiyor.

        • 4

          Okan Buruk sıkışık fikstürde sol bek rotasyonuna dahil edebileceği bir ismin kadroya katılması yönünde rapor verdi.

        • 5

          Yabancı kontenjanı bulunmayan sarı-kırmızılılar, bu nedenle yerli sol bek üzerine çalışmalara başladı.

        • 6

          İlk olarak Rangers’ın sol beki Rıdvan Yılmaz’ı düşünen Cimbom, 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmaması üzerine rotasını Türkiye’ye çevirdi.

        • 7

          Alanyaspor’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Özdemir de gündeme geldi.

        • 8

          Maddi taleplerin Galatasaray’ın bütçesini aşması sonrasında sarı-kırmızılılar Eren Elmalı’yı gündemine aldı.

        • 9

          Kariyerine İstanbul’da devam etmek isteyen Eren Elmalı bir süre önce de Galatasaray’a önerilmişti.

        • 10

          Okan Buruk o dönem için sol bekin önceliği olmadığını ifade etmişti.

        • 11

          Sarı-kırmızılılar bu gelişmelerin ardından Trabzonspor ile resmi temaslara da başladı.

        • 12

          Devre arasında üç transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Eren’in kadroya katılması halinde UEFA listesi için önceliğini diğer transferlere verecek.

        • 13

          24 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 19 maça çıkarken 1 golün hazırlayıcısı oldu.

        • 14

          Eren, Temmuz 2022 yılında 3 milyon 600 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a transfer olmuştu.

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