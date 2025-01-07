Galatasaray'da sol beke yerli takviye!
Galatasaray ligin ikinci yarısı için yerli bir sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un bu bölge için düşündüğü isimlerse ortaya çıktı.
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Ismail Jakobs’un sakatlık geçmişi ve fiziksel yapısı Galatasaray’ın planlarını değiştirdi.
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Senegalli futbolcunun dizinde bulunan bir problemin küçük sakatlıklara dönüşme ihtimali bulunuyor.
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İkinci yarıda üç kulvarda mücadele edecek Galatasaray bu nedenle kadroyu alternatifli hale getirmek istiyor.
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Okan Buruk sıkışık fikstürde sol bek rotasyonuna dahil edebileceği bir ismin kadroya katılması yönünde rapor verdi.
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Yabancı kontenjanı bulunmayan sarı-kırmızılılar, bu nedenle yerli sol bek üzerine çalışmalara başladı.
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İlk olarak Rangers’ın sol beki Rıdvan Yılmaz’ı düşünen Cimbom, 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmaması üzerine rotasını Türkiye’ye çevirdi.
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Alanyaspor’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Özdemir de gündeme geldi.
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Maddi taleplerin Galatasaray’ın bütçesini aşması sonrasında sarı-kırmızılılar Eren Elmalı’yı gündemine aldı.
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Kariyerine İstanbul’da devam etmek isteyen Eren Elmalı bir süre önce de Galatasaray’a önerilmişti.
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Okan Buruk o dönem için sol bekin önceliği olmadığını ifade etmişti.
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Sarı-kırmızılılar bu gelişmelerin ardından Trabzonspor ile resmi temaslara da başladı.
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Devre arasında üç transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Eren’in kadroya katılması halinde UEFA listesi için önceliğini diğer transferlere verecek.
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24 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 19 maça çıkarken 1 golün hazırlayıcısı oldu.
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Eren, Temmuz 2022 yılında 3 milyon 600 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a transfer olmuştu.