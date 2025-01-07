Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis! | Son dakika haberleri

        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!

        Diyarbakır'da, ayrıldığı erkek arkadaşı M.E.O.'nun fotoğrafını farklı isimde açtığı sosyal medya hesaplarında 'Tacizci' diye paylaşıp, arkadaşına gönderen Y.A. isimli kadın, hakkında açılan kamu davasında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:09 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrıldığı erkek arkadaşını 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır’da, esnaf M.E.O., 2022 yılında sosyal medya üzerine tanıştığı Y.A. isimli kadınla sevgili oldu. 6 aylık birlikteliğin ardından Y.A.’nın daha önce evlenip boşandığını öğrenen M.E.O., aracında kendisiyle konuşmak istedi.

        TACİZ İDDİASI İSPATLANAMADI

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada çıkan tartışmada Y.A., M.E.O.’nun kendisini darp ve taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. M.E.O. darp nedeniyle adli para cezasına çarptırılırken, taciz iddiası ise ispatlanamadı.

        'TACİZCİ' DİYE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

        Bunun üzerine Y.A., M.E.O’nun fotoğrafını ‘Tacizci’ yazarak farklı isimlerde açtığı sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamasının hikaye kısmında paylaştı. M.E.O., paylaştığı görüntüleri arkadaşı E.Y.’nin telefonuna da gönderen Y.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

        REKLAM

        "BİLGİSİ VE RIZASI OLMADAN GÖNDERİLDİĞİ ANLAŞILDI"

        Y.A. hakkında, ‘Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan kamu davası açıldı. Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında savcılık, “Dosya kapsamında yapılan incelemede; 17/03/2022 tarihinde sanığın 05… numaralı hattından WhatsApp üzerinden müştekiye ait gündelik yaşantısını yansıtır fotoğrafı E.Y. isimli şahsın kullanmış olduğu 05… numaralı hattına, müştekinin bilgisi ve rızası olmaksızın gönderdiği anlaşılmakla, sanığın TCK 136/1, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" yönünde mütalaasını sundu.

        "FOTOĞRAFIMI TACİZCİ DİYE FARKLI HESAPLARDA PAYLAŞMIŞ"

        Karar duruşmasında M.E.O., ifadesinde Y.A.’nın arkadaşına da fotoğrafı mesaj yoluyla attığını belirterek, “Sanık ile 2022 yılı içerisinde sosyal medya aracılığıyla tanıştım. 6 aylık ilişkimiz oldu, bu ilişki esnasında ben kendisinin daha önce de evlenip boşandığını bilmiyordum. Ben boşandığını öğrenince kendisini aradım, ‘Buluşalım’ dedim, kendisi bunu kabul etti, arkadaşımın aracıyla yanına gittim. Kendi rızasıyla aracıma bindi, Ofis semtine gittik. Ben bu konuyu kendisine açtığımda, bir anda sinirlenerek ‘Seni tacizci olarak şikayet edeceğim’ dedi, bağırmaya başladı. İnsanlar toplanmaya başladı, ben kendisine kesinlikle vurmadım. Bu olayın akşamında yabancı numaralardan birileri beni aradı, benim fotoğrafımı C.D. ismiyle sosyal medyada tacizci olarak paylaşmış. Yine bu olaydan 3-4 gün sonra E.Y. isimli arkadaşım dükkanıma geldi. Bir numaranın kendisi aradığını söyledi. Benim tacizci olduğumu arkadaşıma söylemişler, arkadaşım inanmayınca WhatsApp’tan benim fotoğrafımı arkadaşıma atmışlar, şikayetçiyim" dedi.

        REKLAM

        İDDİALARI REDDETTİ

        Y.A. ise iddiaları reddederek, “Müşteki benim eski erkek arkadaşımdır, suç tarihinde kendi rızam ile arabasına binmiştim. Beni konuk evine götürdü, sohbet esnasında tartışma çıktı ve beni arabanın içerisinde darp etti. Vücudumun çeşitli yerlerine dokundu, ben bunun üzerine kendisinden şikayetçi oldum, darp raporu aldım. Kendisi yaralama suçundan yargılanıp ceza aldı, ancak beni arabaya götürdüğü yerde kamera bulunmadığı için ben taciz iddiamı ispatlayamadım.

        Daha sonra kendisi ceza almasını gururuna yediremedi ve ben bu olaydan 1-2 gün sonra WhatsApp’ın hikaye bölümünde, kendisinin benimle çektirdiği bir fotoğrafı, benim olan kısmı keserek paylaştım. E. isimli şahsı tanımıyorum, bu şahsa mesaj atmış değilim. Bu şahsın telefon numarası bende bulunmamaktadır, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. E.K., isimli bir profil hesabım yoktur ayrıca C.D. isimliyle de herhangi bir hesabım bulunmamaktır" diye konuştu.

        HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

        Karar duruşmasında Y.A. 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

        Kararda, “Sanığın, yüklenen eylemin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması suçuna uyduğu anlaşılmakla, TCK'nın 136/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, sanığın kastı ile güttüğü amaç ve saiki ile meydana gelen zarar ve tehlike dikkate alınarak takdiren 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek sanığa verilen cezadan TCK’nın 62’inci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında başkaca kanuni veya takdiri arttırma ve eksiltmeye takdiren yer olmadığına, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan hüküm giymemiş olması ve sanığın kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde tam bir vicdani kanaate varılması ve maddi olarak ölçülebilir bir zarar oluşmaması nedenleriyle CMK’nın 231/5 maddesi gereğince sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Habertürk Anasayfa