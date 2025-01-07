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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! İddianame hazırlandı, indirim istendi! | Son dakika haberleri

        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! İddianame hazırlandı, indirim istendi!

        Batman'da dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz'ı ve onun ilişki yaşadığını ileri sürdüğü Rükneddin Özdemir'i öldürdükten sonra lokantaya yemek yemeye giden katil zanlısı Ramazan Baykara hakkında iddianame hazırlandı. Kan donduran olayda sanığa haksız tahrik indirimiyle 45 yıl hapis cezası istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:36
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        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
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        Batman'da Ramazan Baykara'nın (22), dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz'ı (20) ve onun ilişki yaşadığını ileri sürdüğü Rükneddin Özdemir'i (22) tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

        DHA'nın haberine göre savcılık, iddianamede, sanığın bu eylemi aldatmadan duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, toplamda 45 yıl hapis cezası talep etti.

        Olay, 17 Mart 2024 gecesi meydana geldi. Ramazan Baykara, dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rükneddin Özdemir'e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir yere yığıldı, Baykara da kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in öldüğünü belirledi.

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        Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan Baykara, Esra Yılmaz'ın Rükneddin Özdemir ile mesajlaşmalarını gördüğünü ve tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir'e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi. Baykara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Olayla ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ramazan Baykara'nın, Esra Yılmaz'ın kendisini Rükneddin Özdemir ile aldatmasından duyduğu hiddet ve şiddetli elemin etkisiyle haksız tahrik altında eylemini gerçekleştirdiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

        Sanık Ramazan Baykara hakkında, Esra Yılmaz'a karşı işlediği 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıla kadar, Rükneddin Özdemir'e karşı işlediği 'Kasten öldürme' suçundan da haksız tahrik indirimiyle 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Ayrıca, 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle birlikte sanık hakkında toplamda 45 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Batman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        DEHŞETE DÜŞÜREN PAYLAŞIM

        Ramazan Baykara'nın, vahşetten sonra lokantaya yemek yemeye gittiği de ortaya çıkmıştı. Failin yemek yerken çektiği fotoğrafa, "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatarım" ifadelerini yazdığı öğrenilmişti.

        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
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        #Batman
        #son dakika
        #Rükneddin Özdemir
        #Esra Yılmaz
        #Ramazan Baykara
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