Baba oğul kavgası kanlı bitti!
Aksaray'da, 70 yaşındaki Mehmet Kurt ile 46 yaşındaki oğlu Serkan Kurt arasında yaşanan tartışmada, evlat dehşeti yaşandı. İfadesinde, "Sarhoştum hatırlamıyorum" diyen oğul Kurt cezaevine gönderilirken babasının sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi
Aksaray'da, Ereğlikapı Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında Mehmet Kurt (70), oğlu Serkan Kurt'un (46) evine gitti.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Baba ile oğul arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, alkollü olduğu öğrenilen Serkan Kurt, babasını karnından bıçakladı.
BABANIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
DHA'daki habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt'un, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
"SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM"
Polis tarafından gözaltına alınan Serkan Kurt ise ilk ifadesinde, "Sarhoştum hatırlamıyorum" dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Serkan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.