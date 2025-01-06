İranlı casuslar 400 bin dolara Botaş Boru Hattını patlatmaya geldikleri iddiası ile hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 3 Haziran 2024’te savcılığa gönderdiği fezlekesinde, İran vatandaşı şüpheliler Kamal A. ve Iraj LOTFI S. G.’nin Bakü-Tiflis- Ceyhan Boru hattına yönelik İran Kaynaklı eylem hazırlığı içinde oldukları kaydedildi. Bu iş içinde 400 bin dolar paraya anlaştıkları belirtildi. Polis fezlekesine göre, şüpheliler bu eylem için 21 Nisan 2024’te Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattının geçtiği Sivas’a gidip keşif yaptı.

REKLAM advertisement1 10 KİLOLUK BOMBAYLA BORU HATTINI PATLATACAKLARDI Planları zaman ayarlı ve ısıya duyarlı yaklaşık 10 kg ağırlığındaki C4 tipi patlayıcıyı Türkiye’ye getireceklerdi. Akbar Ghanizadeh G. A. İsimli şüpheli bomba düzeneğini hazırlamak için Türkiye’ye gelecekti. Boru hattına yönelik kazı işleri için Van’da İzzet T. ve İsmet C. ile yaptıkları görüşme sonucunda 25 bin dolara anlaştılar. Şüpheliler Iraj LOTFI S. G. ve Kamal A. Van’da oldukları süre içerisinde şüphelilerden Dündar A.’nın evinde konakladı. Şüpheliler Bülent A. ve ÖZKAN A. ile irtibatları vardı.

REKLAM BORU HATTININ GEÇTİĞİ YERDE KEŞİF YAPTILAR Sivas Hasbey civarlarında boru hattına yönelik keşif çalışması yaptılar. Bu doğrultuda BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hattı’nın geçtiği yerini gösteren işaret direklerinin fotoğraflarını çektiler. Yapılan incelemelerde Kamal A. ile Iraj LOTFI S. G.’nin 20 Nisan 2024 günü saat 20.25 sıralarında Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Yapılan operasyonda Kamal A., , Iraj LOTFI S. G., Dündar A. ve Özkan A. İstanbul’da şüphelilerden İsmet C., İzzet T. ve Bülent A. ise Van’da yakalanarak gözaltına alındı ve 3 Haziran 2024’te de tutuklandı.

Şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu ve inceleme yapıldı. Bunun sonucunda İranlı Kamal A.’nın telefonunda kuvvetli suç şüphesini oluşturan delillere ulaşıldı. Öyle ki; Kamal A. 2008’den 2024’e kadar olan süreçte 187 kez Türkiye’ye gelmişti. Telefonunun internet aralamalarına bakıldığında Bakü-Tiflis- Ceyhan Boru Hattına ilişkin hazırlanan akademik makaleleri ve haritaları incelediği tespit edildi.

400 BİN DOLARA KEŞİF İÇİN ANLAŞTI Şüpheli Kamal A. ifadesinde İran’da İnşaat Mühendisliği Bölümü okuduğunu söyleyerek, “2 çocuk babasıyım İran Türkiye ye sınır olarak yakındır, ben de ailemle veya yalnız olarak düzenli şekilde Türkiye’ ye giriş çıkış yaparım. 2024 Mart Ayı’nda evime giderken İran İstihbaratına eskiden çalışan tanıdığım Necip J.’yi gördüm. Uyuşturucu kullandığı için istihbarattan atılmıştı. Beni Devrim Muhafızları Ordusu’ndan gelen Saced H. İle tanıştırdı. “Bu kişi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını bombayla patlatma projelerinin olduğunu anlattı. Bu boru hattının Amerika ile İsrail'e ait olduğunu, ‘bu dönem İsrail’in Gazze’ye savaş açtığı ve çocukların öldüğü dönemdir’ diyerek kendi cep telefonundan bana Gazze’de yer alan Şifa Hastanesi’nde İsrail askerlerinin kadınlara tecavüz ettiği videoyu izletti. Sonra da bana “5 aydır Bakü-Ceyhan boru hattını bombayla patlatma işi için uğraştığını ve çok para harcadığını ancak kendisinin herhangi bir resim koordinat vb. sonuç içeren bir şeye ulaşmadığını söyledi. Keşif için anlaştığı insanlara ödedikleri paranın insanlar tarafından sadece harcandığını anlattı. Bu iş sonuçlandığında devrim muhafızlarından 400 bin dolar verecekti” dedi. Ardından keşifleri ve güzergahı anlattı. Ancak daha sonra savcılık ifadesinde emniyetten bir an önce salıverilmek için tamamen hayal ürünü olaylar anlattığını söyledi.

Şüpheliler yarın hakim karşısına çıkacak.